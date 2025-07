El PP de Cataluña sale reforzado del congreso del partido

El Partido Popular catalán sale reforzado del último congreso nacional del partido, celebrado en Madrid, donde Alberto Núñez Feijóo ha sido reelegido líder indiscutido de la formación con una amplia mayoría. A la consolidación de su liderazgo se suma una mayor presencia de perfiles catalanes en los órganos de dirección del partido, lo que ha generado satisfacción entre las filas populares en Cataluña. Pese a las diferencias internas sobre cuestiones estratégicas, como los hipotéticos acuerdos con Junts o las supuestas facciones, los dirigentes consultados coinciden en que el proyecto es compartido y que la prioridad es construir una alternativa sólida al actual Gobierno socialista tanto en España como en Cataluña.

En este sentido, con el anuncio de los 35 miembros de la nueva ejecutiva elegidos por Feijóo, Cataluña ha logrado colocar a dos nombres: Daniel Sirera, candidato del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, y Juan Fernández, portavoz del PP en el Parlament de Cataluña. A ellos se suman Dolors Montserrat, secretaria general del grupo en Europa y Alejandro Fernández, presidente del PP catalán, que ya formaban parte del comité como miembros natos, y el portavoz en el Ayuntamiento de Barcelona, Juan Milián, que también ha sido incluido en el equipo. En declaraciones a este medio, Daniel Sirera comenta que se trata de un reconocimiento a la tarea realizada en Cataluña y al encaje de los perfiles con la estrategia de futuro del partido.

“El PP catalán queda bien representado”, señala Sirera. “Ha entrado mi portavoz en el Ayuntamiento, Juan Milián; el portavoz en el Parlament, Juan Fernández; y se suman a los que ya estaban: Montserrat y Alejandro. De los 35 miembros de la ejecutiva, tenemos dos designados por el presidente. Es una representación buena”.

El líder del grupo municipal en Barcelona insiste en que el criterio de elección no ha sido territorial: “Feijóo no ha querido funcionar por cuotas, sino por perfiles que encajan con su forma de entender el partido y lo que tiene que hacer el partido en el futuro. Pero no lo ha hecho por cuotas”.

Discrepancias dentro de la unidad

A pesar del clima de unidad exhibido durante el congreso, ha habido margen para mostrar matices, como la enmienda presentada por el presidente del PPC, Alejandro Fernández, destinada a endurecer la línea del partido ante eventuales pactos con Junts. La propuesta fue finalmente transaccionada, moderando su contenido pero incorporando un tono más firme frente al nacionalismo catalán.

Fernández, en declaraciones a LA RAZÓN, valora positivamente el proceso: “Hemos podido presentar y pactar enmiendas con absoluta libertad, así que el proyecto también es compartido. El Congreso ha sido exitoso, con liderazgo reforzado y compartido en la figura de Feijóo”, declaró. Y añade que “el PP catalán queda magníficamente representado. Seguimos creciendo en Cataluña y se está haciendo un buen trabajo”.

Un discurso con proyección nacional

El nuevo portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha sido uno de los grandes beneficiados del cónclave. Promocionado por el propio Albiol, de cuyo equipo formó parte en el Ayuntamiento de Badalona, su inclusión en la ejecutiva nacional consolida su perfil ascendente dentro del partido. Fuentes del partido destacan que, desde la portavocía del grupo en el Parlament, está logrando que se habla de los temas que verdaderamente interesan a la gente, y destacan su buen trabajo y su capacidad de "dinamizar" el grupo.

En declaraciones a este medio, Fernández subraya el liderazgo de Feijóo como “indiscutible” y el “clima de unidad sin precedentes” logrado en torno a su figura. “El PP se proyecta como una alternativa seria y preparada para gobernar”, afirmó. “Con un decálogo programático con medidas concretas y abriendo debates sociales sin miedo a la confrontación ideológica”.

Fernández también ha lanzado duras críticas al Gobierno central y al ejecutivo catalán: “España vive una situación de emergencia nacional. La mejor medida de regeneración democrática es la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones”. Respecto a Cataluña, denuncia que haya "un gobierno débil e inestable encabezado por Salvador Illa, más preocupado por tapar la corrupción de Pedro Sánchez que de resolver los problemas de los catalanes”.

Albiol es el otro dirigente que sale feliz del congreso. Feijóo le pidió que presidiera el congreso, lo que le ha dado proyección y reconocimiento. Además, es una de las voces más reconocidas dentro del partido, tanto por sus buenos resultados en Badalona, donde gobierna con mayoría absoluta, como por su perfil propio bien marcado.

Más allá de los debates, trabajo

Pese a las discrepancias internas que puedan existir, Sirera insiste en el mensaje de cohesión: “Yo solo conozco dos facciones en política: los que quieren sumar y los que quieren dividir. En el PP catalán solohay la primera facción, que es la que trabaja para que Feijóo sea presidente del Gobierno y en Cataluña haya una alternativa constitucionalista”.

El líder popular en Barcelona también resta importancia al debate sobre pactos: “Cuando otros nos preguntan si vamos a pactar o no con Junts, no me interesa. Me interesa que allá donde tenemos responsabilidad, en mi caso en Barcelona, el PP sea una fuerza política que los votantes, sean del PP o no, quieran votar”.