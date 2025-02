Dansa Metropolitana 2025: la gran cita con la danza regresa a Barcelona y su área metropolitana

Del 13 al 30 de marzo, la danza tomará calles, teatros y espacios singulares en la octava edición de Dansa Metropolitana. El festival, que se ha consolidado como una de las citas más importantes de la danza en España y la segunda en relevancia a nivel europeo, se celebrará en doce municipios del área metropolitana de Barcelona: Badalona, Barcelona, Cornellà, Esplugues, Granollers, L’Hospitalet, El Prat, Sabadell, Sant Cugat, Santa Coloma, Terrassa y Viladecans. La programación reunirá a grandes figuras nacionales e internacionales y ofrecerá más de un centenar de propuestas con el objetivo de acercar la danza a nuevos públicos y reforzar su presencia en los circuitos culturales.

El festival de este año girará en torno al proyecto Vibracions, que explora la conexión entre cuerpo y sonido, con la música como eje central del movimiento y la dramatúrgia. Bajo la coordinación de Giulia Poltronieri, esta línea argumental impregnará el programa con espectáculos gratuitos en espacios públicos y colaboraciones con escuelas de danza y artistas del ámbito musical. En total, más de 350 alumnos de ocho municipios participarán en esta experiencia colectiva.

La inauguración del festival tendrá lugar el 14 de marzo en Cornellà y contará con una animación a cargo del coreógrafo Pere Faura, actuaciones de escuelas de danza locales y el estreno en Cataluña de Sylphes, un ballet aéreo de gran formato acompañado por la música de Vivaldi. Por su parte, la clausura reunirá a los participantes en el Parc de la Ciutadella de Barcelona para una gran celebración de danza y música que culminará con la Block Party, una coreografía colectiva dirigida por Brodas Bros y Nación Funk All Stars, que convertirá al público en parte del espectáculo.

Dansa Metropolitana 2025 contará con la participación de prestigiosas compañías y coreógrafos de todo el mundo. Entre las propuestas internacionales destacan artistas como Mette Ingvartsen, que fusiona danza y skateboarding en Skate Park; B.DANCE, de Taiwán, con Before We Say Goodbye, una exploración de la memoria y la emoción, y Trajal Harrell, que reinterpretará el icónico concierto de Keith Jarrett en The Köln Concert. También sobresalen Into the Hairy, de S-E-D Dance Company, un espectáculo sobre la vulnerabilidad y la soledad, e ∞ [Infinit], de HUMANHOOD, un viaje coreográfico de gran intensidad. En el ámbito del ballet clásico, el Ballet du Capitole de Toulouse, acompañado por Jordi Savall, revisitará Semiramis/Don Juan, mientras que el Ballet Malandain de Biarritz presentará Mosaïque, con piezas de Mozart y Ravel.

La escena nacional estará representada por figuras de primer nivel como Israel Galván, que ofrecerá su personal versión de La consagración de la primavera, fusionando flamenco y danza contemporánea; Kukai Dantza, junto a Jesús Rubio Gamo, con Txalaparta, una pieza en la que la danza se funde con la percusión vasca; y Candela Capitán, que con Solas reflexiona sobre la sobreexposición del cuerpo femenino en la era digital. También se presentarán Mariana, de Luz Arcas/La Pharmaco, una exploración sobre la condición femenina; Para cuatro jinetes, de Mucha Muchacha, que reivindica la presencia femenina en la danza, y Supa Rich Kids, de Oulouy, una celebración de la diversidad africana a través de la danza urbana.

Además de los espectáculos en sala, Dansa Metropolitana 2025 seguirá apostando por llevar la danza a espacios públicos, con actuaciones gratuitas en diferentes municipios. Uno de los momentos más singulares será la intervención Un attimo, dirigida por Paloma Muñoz, que se desarrollará el 15 de marzo en la estación de metro Universitat con motivo del centenario del suburbano barcelonés. También destaca la apuesta por el cine como nuevo canal de difusión, con la emisión en directo de Romeo y Julieta de la Royal Opera House en once salas simultáneamente.

El festival refuerza este año su compromiso con la creación y la producción artística, consolidando las coproducciones como uno de sus pilares fundamentales. Entre ellas se encuentran Monument, de Àngel Durán, una reflexión sobre la identidad colectiva; Inaudit, de Adrián Vega y Adriano Galante, que ofrece una experiencia sonora inmersiva; Altars Profans, de Maria Magdalena Garzón, inspirado en la obra de Toni Catany; Glòria, de La Quebrà, que aborda el anhelo de reconocimiento, y Folk as Queer, de L’Esbord con Pere Seda, ganador del premio Delfí Colomé, que revisita las identidades queer a través de la danza tradicional.

Con una programación diversa y accesible, Dansa Metropolitana 2025 busca seguir consolidándose como una plataforma de referencia para la danza en España y Europa. Como destacó el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el festival representa “un esfuerzo metropolitano que pone la danza en primera línea cultural, desde la clásica hasta la contemporánea, en una apuesta por la accesibilidad, los derechos culturales y la apertura a toda la ciudadanía”.