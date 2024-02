Denuncian presiones a una familia que pidió el 25 % de clases de castellano

Una madre que en su momento pidió el cumplimiento de la sentencia del 25% de castellano en las aulas ha explicado como se quedó sola, después de lograr juntar en un grupo de WhatsApp a varias familias que perseguían su mismo objetivo. En todo momento contó con el asesoramiento de Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana.

Tras las vacaciones de verano de 2021, el grupo se quedó vacío y Dory notó como le hacían el vacío y las familias trataban de evitar el encontrarse con ellas. Tal y como relata al poco tiempo un padre le confesó que la dirección del centro había contactado uno por uno con los padres que también querían el cumplimiento del 25% de castellano en las aulas, invitándolos a desistir en sus demandas.

En marzo de 2022, Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana registraron ante la Sección Quinta de la Sala de Contencioso-Administrativo del TSJC la reclamación de ejecución de sentencia favorable al 25 % de clases en castellano en las aulas.

Se trató de una de las acciones judiciales promovidas por ambas entidades para obligar al gobierno catalán a introducir el español como lengua vehicular. Como entidades que “estatutariamente defendemos derechos lingüísticos esperamos que el Tribunal nos considere legitimados, si bien, somos conscientes de que la jurisprudencia juega en nuestra contra. Recientemente, el TSJC admitió a trámite una demanda de otra entidad en relación al uso del idioma en Selectividad, pero se trataba de una vía cautelarísima, por lo que el tribunal no entró en el fondo de la legitimación. A pesar de ello no vamos a dejar de acudir al tribunal en todas las vías posibles, si bien confiamos más en la reclamación que hemos presentado en nombre de la organización sindical de la Guardia Civil, Jucil, y las que presentaremos en nombre de la Federación de AMPAS promovida por nosotros. También presentaremos las peticiones de familias que aún no han logrado crear una AMPA en su colegio. De entrada, nuestras acciones beneficiarían a 35.000 familias”, aseguran en un comunicado.