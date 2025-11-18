Detenido un cazador en Cataluña por matar accidentalmente a su compañero de caza

Un hombre de 30 años mató ayer a un vecino de 64 en Torrefeta i Florejacs, en Lleida, mientras estaban de caza. Concretamente, según informa El Segre, el cazador mayor murió ayer por la mañana debido al disparo accidental de su compañero, que fue detenido por los Mossos d'Esquadra como presunto autor de un homicidio imprudente.

Según el citado medio, los hechos ocurrieron sobre las 10 horas, y ambos cazadores se disponían a terminar una jornada de caza "con poco éxito". La víctima estaba sentada en el asiento del conductor de un vehículo todoterreno cuando su compañero resbaló al subir a su asiento de copiloto y disparó mortal y accidentalmente al hombre de 64 años.

La tragedia ocurrió en Cervera, entre los núcleos de Castellnou d'Oluges y Malgrat, y la policía investiga ahora los hechos.