Las tres mejores plantas para este invierno: soportan las bajas temperaturas y son perfectas para la época

El invierno es una de las estaciones clave del año y, al mismo tiempo, una de las más complicadas para quienes disfrutan de la jardinería. Con la llegada del frío, toca prestar especial atención a las plantas y extremar los cuidados para evitar que se marchiten por las bajas temperaturas. No obstante, no todas las especies sufren del mismo modo: hay algunas que se adaptan muy bien a los días fríos y que, según coinciden jardineros expertos, conviene tener muy en cuenta a la hora de sembrar en esta época.

Las temperaturas bajas se convierten en uno de los grandes enemigos de los árboles y del resto de las plantas, ya que la exposición prolongada al frío puede provocar que las hojas se debiliten, se caigan o que la vegetación no llegue a crecer con fuerza de cara a la siguiente temporada. A esto se suma que, por lo general, en invierno pocas especies florecen, pese a que es un buen momento para sembrar aquellas que son capaces de soportar condiciones más duras e incluso temperaturas extremas.

El frío intenso, el viento y la falta de luz directa influyen de manera directa en la salud de cualquier planta. Por ello, los expertos en jardinería recomiendan ofrecer un cuidado especialmente meticuloso durante los meses de invierno y optar por especies que resistan bien el frío. Entre las más destacadas se encuentran tres plantas que se consideran ideales para esta estación.

El romero aparece como una de las opciones más recomendadas. Se trata de una de las mejores plantas resistentes al frío y se considera especialmente adecuada para el invierno. Entre sus características principales destaca su condición de planta aromática, que permite utilizarla en distintos ámbitos. Además, prefiere lugares soleados y suelos bien drenados.

Romero istock

La lavanda es otra gran aliada cuando bajan las temperaturas. Esta planta soporta sin problemas tanto la humedad como el frío y, al mismo tiempo, ofrece un aroma relajante que la hace muy apreciada en cualquier espacio. Sus flores aportan un toque decorativo muy particular y tienen la ventaja de que puede colocarse tanto en macetas como directamente en el suelo, adaptándose a diferentes tipos de jardín o terraza.

Lavanda istock

El ciclamen completa este trío de especies adecuadas para el invierno. Es conocido por sus vistosas flores, que pueden ser rosas, blancas o rojas, y que se caracterizan por florecer principalmente durante el otoño y el invierno, justo cuando otras plantas suelen estar en reposo. Además, se considera una planta perfecta para interiores frescos y destaca por su resistencia al frío.

Ciclamen Floristería Nerine

Elegir estas especies y acompañarlas de un cuidado adecuado durante esta estación permite seguir disfrutando de la jardinería incluso cuando el termómetro desciende y el clima se vuelve más exigente.