España - Turquía, hoy: horario y dónde ver online y canal TV, Clasificación Mundial 2026

La Selección Española afronta el último partido de la fase de clasificación al Mundial de 2026 en un escenario poco habitual: con el pase prácticamente asegurado y con la posibilidad de rubricar una campaña continental que, estadísticamente, está entre las más sólidas de su historia reciente. El duelo frente a Turquía en Sevilla no es una final estricta, pero sí un encuentro cargado de simbolismo. Marca la oportunidad de sellar matemáticamente el billete mundialista, defender un liderazgo incuestionable en su grupo y prolongar una racha de fiabilidad que ha instalado a la Roja en cifras de récord.

España ha ido sorteando cada compromiso con autoridad y, salvo un 0-7 a favor de Turquía, el equipo de Luis de la Fuente estará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, la selección quiere cerrar el proceso con una puesta en escena a la altura de la clasificación que ha firmado: sólida, reconocible y sin concesiones.

El último paso antes del Mundial

La solvencia de España en esta fase clasificatoria se explica tanto por los números como por las sensaciones. El equipo ha mantenido un ritmo competitivo inalterable que le ha permitido instalarse con holgura en la primera posición del grupo. La victoria más reciente en Tiflis, contundente y sin fisuras, consolidó un balance inapelable: pleno de triunfos, una producción ofensiva elevada y, sobre todo, una fiabilidad defensiva prácticamente inédita en la clasificación europea.

El criterio que determina al líder en caso de empate, la diferencia de goles global, juega de manera abrumadora a favor de España. Con una renta muy amplia respecto a Turquía, la Selección necesitaría un desplome jamás visto para perder la primera plaza. Ese margen refleja hasta qué punto la Roja ha dominado de principio a fin un grupo en el que apenas ha dado opción a sus rivales.

Aunque la clasificación parece encarrilada, España no se confía. Turquía llega con la moral reforzada tras su victoria más reciente ante Bulgaria y con el segundo puesto consolidado. Su camino en esta fase ha sido irregular, pero su techo competitivo siempre ha sido alto. En el primer partido ante los españoles fueron goleados por un contundente 0-6 el pasado mes de septiembre en Konya. La selección otomana combina una generación joven talentosa con jugadores experimentados en ligas europeas, lo que la convierte en un rival que exige concentración total, sobre todo en transiciones rápidas.

Más allá del billete mundialista, la cita de Sevilla ofrece un aliciente deportivo mayor: la posibilidad de que España siga escalando en el ranking de selecciones con mejores rachas invictas en partidos oficiales. Con su triunfo en Georgia, el combinado de De la Fuente alcanzó 30 partidos oficiales sin conocer la derrota superando así la racha de Del Bosque (29). En la cúspide, la imponente marca establecida en los años de Javier Clemente (31), de la que el riojano está a un solo paso.

Horario y dónde ver online y canal TV el España - Turquía

El partido entre Georgia y España, correspondiente a la jornada 6 de la fase de clasificación europea para el Mundial 2026, se disputa hoy martes 18 de noviembre a las 20:45 horas (horario peninsular español) en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

El encuentro podrá seguirse en directo por La 1 de TVE y en streaming a través de RTVE Play. Además, podrás seguir el minuto a minuto y la cobertura completa del partido en LARAZON.es.