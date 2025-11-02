Acceso

Detienen al responsable de una tienda de golosinas en Barcelona por vender cocaína en el interior

El detenido, de 52 años y sin antecedentes, tenía las dosis de droga repartidas por la tienda

Los Mossos d'Esquadra han detenido este jueves al responsable de una tienda de golosinas de Horta-Guinardó, en Barcelona, por vender cocaína en el interior del local.

El detenido, de 52 años y sin antecedentes, tenía las dosis de droga repartidas por la tienda, al alcance de cualquiera, han informado este domingo los Mossos a Europa Press.

Durante la intervención, hacia las 16.45 horas, la policía intervino 10 envoltorios de coca y 2.250 euros en efectivo.

