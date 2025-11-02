Una menor en estado grave tras ser atropellada por un bus en Barcelona

Una menor de 11 años se encuentra en estado grave tras ser atropellada este domingo por la tarde, hacia las 17 horas, por un autobús de línea en el centro Barcelona.

La niña ha sido trasladada al Hospital Sant Joan de Déu en estado grave, según han informado fuentes de la Guardia Urbana de Barcelona (GUB) a Europa Press.

El bus corresponde a la línea H12 Gornal / Besòs Verneda de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) y el atropello se ha producido en la Gran Vía, a la altura de Rambla de Catalunya.