Una española que vive en Estados Unidos explica la razón por la que allí se habla tanto de Cataluña: "les perturba bastante"

Una de las decisiones más importantes es optar por hacer las maletas e irse a vivir a un país del extranjero. Como todas las cosas, esto puede tener su pros y sus contras, aunque esto dependerá del criterio de cada uno y de lo que considere que es lo mejor para si mismo. Por ejemplo, una razón por la que los españoles parten a otros lugares es por temas de futuro, en el que tienen cabida aspectos, sobre todo, laborales, ya que son varios los jóvenes que se marchan de su país para encontrar nuevas oportunidades con unas condiciones económicas más satisfactorias para sus bolsillos.

Sin embargo, también tiene cabida el miedo a conocer mundo de forma autónoma, ya que significaría comenzar una nueva vida. Separarse del círculo más cercano, como puede ser la familia o los amigos, es algo que cuesta mucho, como también lo es abandonar un zona de confort que a la que se recurre cuando se tiene un mal día. Esto último puede ser el parque de al lado del vecindario, un campo de fútbol con el que se juega con los amigos, la habitación de tu casa, una consola con la que juegas con tu hermano pequeño. Pueden ser muchas cosas que nos encantan, las cuales hacemos a diario y, en el fondo, no se le dan el verdadero valor hasta que se pierden.

¿Por qué la gente se va a vivir fuera de España?

Un primer ensayo de lo que puede ser emanciparse fuera de España es lo que hacen algunos estudiantes universitarios en la mitad de sus grados, el erasmus. Esto supone irse a un país del extranjero, por un tiempo determinado, que puede ser un cuatrimestre o un año entero, en el que se dan las clases en una universidad del destino que se ha elegido. Sin embargo, al saber que se va a volver a casa cuando se acabe este proceso, la experiencia no es la misma cuando te marchas de forma indefinida.

Existen casos y casos, como también países y países, algunos más pequeños y otros más grandes. Estados Unidos es uno de esos que tanto gustan en España, como también nosotros les gustamos a ellos, y esto se ve reflejado en el siguiente ejemplo que se ha publicado en las redes sociales, el cual ha generado mucho tráfico debido a la presencia de Cataluña como tema de debate en un vídeo que ha subido una creadora de contenido a la plataforma TikTok.

Cataluña, en boca de todos los estadounidenses

Se trata de Rocío Jiménez (@elchoudero), quien es estudiante y profesora de español en Estados Unidos y se dedica subir en redes contenido relativo a todo aquello que tienen que ver con este país de América del Norte. Son, sobre todo, temas que surgen las calles, costumbres, historia, cultura... todo aquello que define lo que es EE.UU. En una de las últimas sus publicaciones, ha plasmado que hay algo que le preguntan mucho en Estados Unidos y que tiene que ver con su país de procedencia, aunque no con el territorio exacto en el que nació; se trata de la comunidad catalana.

El video comienza con la protagonista declarando lo siguiente: "ayer dije que era de España y me volvieron a hacer una pregunta que ya me han hecho en el pasado numerosas veces". Parecer ser algo que la sociedad estadounidense, o bien no entiende, o bien le parece algo único que solo se puede ver en España. Se trata de la lengua oficial de Cataluña, algo que en este país genera controversia y que está en boca de todos, ya sea para bien o para mal.

Dice que es del sur de España y le preguntan si habla catalán

"¿Entonces hablas catalán?", es la pregunta que tanto le hacen a Rocío en las calles de los Estados Unidos, pese a que cuando se lo preguntaron previamente ya había dicho que era del sur de España. La razón por la que también Cataluña es un tema que genera mucha audiencia es el de la independencia, ya que les parece algo fuera de lo común, razón por la que, a su vez, son varios los que conocen aspectos en concreto esta parte de nuestro país.

"Me parece superimpresionante lo que tienen aquí dentro (haciendo referencia a su cabeza), la existencia del catalán, la de Barcelona y lo que hay con la independencia". Esto último que declara Rocío, lo relativo con separarse del país al que procede esta comunidad, es algo que "a ellos les perturba bastante". También añade que ella no tiene nada en contra de Cataluña ni tampoco de los catalanes, pero sí que "me llama mucho la atención lo presente que está allí".