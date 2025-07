Espadaler reconoce preocupación por la "infravaloración de la democracia" entre los jóvenes

El conseller de Justicia y Calidad Democrática y secretario general de Units per Avançar, Ramon Espadaler, ha reconocido que le preocupa muchísimo la "infravaloración de la democracia entre los jóvenes". Así lo ha reconocido en una entrevista con Europa Press, en la que ha explicado que el 16% de los hombres entre 18 y 25 años, según el último sondeo anual del Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), prefiere un régimen no democrático como solución a algunos asuntos, por lo que han decidido enfocar algunas de las acciones de memoria democrática para interpelar a los más jóvenes.

Con motivo de la conmemoración de la muerte del dictador Francisco Franco, desde la Conselleria de Justicia se han organizado más de 50 actos en toda Cataluña en lo que va de año, aunque los más emblemáticos, como la inauguración del memorial del Camp de la Bota o el homenaje a Lluís Companys, se producirán en el último trimestre del año. Ha añadido que la orientación de estos actos mira también hacia los más jóvenes con la intención de transferirles la memoria democrática que "tiene el rigor de la memoria histórica, pero tiene también un cometido, que es el no repetir, el nunca más, ni aquí ni en ninguna parte", ha subrayado el conseller. "Debemos conservar esta memoria viva, transmitirla a las nuevas generaciones, para que sean críticas, evidentemente, pero que tomen conciencia del valor de la democracia, que por la democracia muchas personas perdieron la vida, los bienes y la libertad, y que esto no es gratuito, que la democracia no es un bien que nos ha venido dado gratuitamente y que es permanente. No, no, no. Hay involuciones".

Sobre la petición de las entidades memorialistas de trasladar la comisaría de la Jefatura de la Via Laietana, Espadaler ha afirmado que es una demanda que conoce y comprende perfectamente, pero que todavía no se ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno de España, aunque es algo que solicitó por escrito al Ministerio del Interior. La posición del Ministerio es la de mantener ahí a la Policía Nacional bajo el argumento de que es una policía democrática: "No hemos llegado todavía a un acuerdo en este sentido. Seguiremos trabajando, pero aquí la única alternativa es que haya un acuerdo entre el Govern de Cataluña, el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Barcelona".

Sobre la posibilidad de reformar el reglamento del Parlament para frenar los discursos de odio, Espadaler ha dicho estar dispuesto a apoyar reformas que vayan en la dirección de evitar que el hemiciclo se convierta en un espacio de odio. "No podemos evitar la expresión de estas personas, que tienen la legitimidad que han recibido de sus votantes, pero sí que tenemos la legitimidad para que los debates no se transformen o no incrementen espacios como la islamofobia o como determinadas proclamas que no caben en una democracia", ha puntualizado Espadaler.

Ha recordado que la libertad de expresión tiene sus límites en el respeto por la convivencia y la dignidad de las personas y ha dicho que el sentido común debe ayudar a no caer en la provocación, que es lo que muchas veces buscan las formaciones más extremas, que se alimentan de la confrontación, en sus palabras.

Preguntado sobre la multirreincidencia, Espadaler ha explicado que desde la Conselleria de Justicia creen que los cuatro juzgados penales de refuerzo en Barcelona para reducir los plazos de celebración de los juicios rápidos deben "consolidarse" y que así lo han solicitado al Ministerio de Justicia por el volumen de pendencia que tiene la capital catalana. "Estamos trabajando para que en un par de años máximo, los juicios rápidos y los inmediatos, que son los que tienen que ver con la multirreincidencia en Barcelona y en la corona metropolitana, se realicen en los tiempos previstos por la ley", ha afirmado Espadaler. En este sentido, ha explicado que están recuperando el tiempo perdido en el ámbito de la justicia a través de la Ley de Eficiencia y también mediante un acuerdo con el Gobierno y el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para situar a Cataluña en la media española de jueces, pero que la lucha contra la multirreincidencia no acaba aquí.

Para el conseller, "hay que invertir al principio de la cadena", no solo desde la perspectiva policial, judicial y penitenciaria, sino también en la educación, la formación, la oferta de oportunidades para que estas personas tengan una alternativa y ha asegurado que el Govern trabaja coralmente en este sentido.

El conseller ha reconocido que el catalán en el ámbito de la justicia no va bien, en sus palabras textuales, y ha precisado que las sentencias redactadas en catalán han caído de un 20% en el año 2000 a menos de un 7% en 2024 y ha apostillado que "el uso del catalán a la justicia no es un capricho, es un derecho". Por eso, han apoyado el Pacto Nacional per la Llengua, han impulsado 50 becas para jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia y se han implementado bonificaciones económica para quienes redacte las sentencias en catalán, como también para los abogados del turno de oficio que lo utilicen, y que se estudia la posibilidad de traducir jurisprudencia con ayuda de la inteligencia artificial. "El ciudadano debe comprender algo, que hablar en catalán ante la justicia no le perjudica en nada", ha subrayado.

Cuando se cumple un año de legislatura del PSC, preguntado sobre la clave para lidiar con exigencia de su puesto, Espadaler ha asegurado que su cargo le encanta, que se siente cómodo y útil y que creen en la capacidad transformadora del Govern. El secreto, ha revelado, es conformar un buen equipo: "He optado por personas que saben mucho más que yo de justicia, de prisiones, de comunicación, de memoria democrática... A mí me toca dirigir la orquesta, pero tengo muy buenos solistas".

"Yo creo que los secretos son que me siento cómodo, que me siento muy bien acompañado, que nos sentimos con capacidad de transformación. Y esto, la verdad, es que da mucho sentido a la política, poder cambiar las cosas. Esto es lo fundamental", ha sentenciado.