Estas son las expresiones típicas de Barcelona que no se entienden en el resto de España

En la capital catalana, el uso de ciertas expresiones es tan común que los locales las emplean sin pensar, pero para el resto de los españoles pueden resultar completamente incomprensibles. Este artículo explora algunas de las expresiones más emblemáticas de Barcelona que no se entienden en el resto del país. Desde frases que indican distancias hasta términos que describen situaciones cotidianas, estas expresiones son un reflejo de la cultura y la idiosincrasia barcelonesa. Acompáñanos en este recorrido lingüístico y descubre cómo los barceloneses se comunican de una manera única y especial.

Besòs o Llobregat

La expresión «Besòs o Llobregat» es una de las más comunes en Barcelona y se utiliza para referirse a la proximidad de un punto a uno de estos ríos. Por ejemplo, si alguien pregunta dónde está un lugar específico, se puede responder «Besòs o Llobregat» para indicar que está cerca de uno de estos ríos. Esta frase también se emplea para señalar una distancia corta con sitios como la playa o la montaña. Es una manera práctica y rápida de dar indicaciones, pero fuera de Cataluña, esta expresión pierde su sentido y puede resultar confusa para quienes no están familiarizados con la geografía local.

Fer un poti poti

«Fer un poti poti» se traduce literalmente como «hacer un poti poti» y se utiliza para expresar que alguien ha hecho una mezcla rara que no encaja con algo. Por ejemplo, si alguien combina ingredientes que no van bien juntos en una receta, se podría decir que ha hecho un «poti poti». Esta expresión es muy útil para describir situaciones en las que las cosas no se han hecho de manera coherente o lógica. En el resto de España, esta frase no tiene un equivalente directo, lo que la hace única y característica del habla catalana.

Les coses clares i la xocolata espessa

La traducción al castellano de esta expresión es «las cosas claras y el chocolate espeso» y se emplea para expresar sinceridad o claridad respecto a un asunto. Es una manera de decir que se debe ser directo y honesto, sin rodeos. Por ejemplo, en una conversación en la que se busca aclarar un malentendido, se podría utilizar esta frase para enfatizar la necesidad de hablar con franqueza. Esta expresión refleja la importancia de la claridad y la honestidad en la comunicación, valores muy apreciados en la cultura catalana.

Apa

«Apa» es una expresión que no tiene una traducción exacta al castellano, pero su significado se asemeja a «venga». Se utiliza para animar a alguien o para dar por concluida una acción. Por ejemplo, si alguien está dudando en hacer algo, se le puede decir «apa» para darle ánimos. También se puede usar al final de una conversación para indicar que es hora de irse. Esta palabra es muy versátil y se emplea en una variedad de contextos, lo que la hace una parte integral del habla cotidiana en Barcelona.

[[H3:S’ha acabat el bróquil]]

Esta expresión catalana se utiliza para dar por finalizada una cuestión o conversación. Tiene un significado parecido a la expresión «se acabó lo que se daba». Por ejemplo, si una reunión se ha extendido demasiado, alguien podría decir «s’ha acabat el bróquil» para indicar que es hora de terminar. Esta frase es una manera coloquial y un tanto humorística de cerrar un tema, y es muy común en el habla informal de los barceloneses.

Bufar i fer ampolles

La traducción de esta expresión catalana es «soplar y hacer pompas» y se usa para expresar que algo es fácil de hacer. Es parecida a la frase en castellano «esto es coser y cantar». Por ejemplo, si alguien pregunta si una tarea es complicada, se le puede responder «bufar i fer ampolles» para indicar que es muy sencilla. Esta expresión es una manera divertida y gráfica de describir la facilidad de una acción, y es muy utilizada en el día a día en Barcelona.

Bikini

Aunque en castellano «bikini» es el término con el que se denomina al bañador femenino, en Cataluña se utiliza también para referirse al sándwich mixto. Por ejemplo, si alguien pide un «bikini» en una cafetería de Barcelona, estará pidiendo un sándwich de jamón y queso. Esta diferencia en el uso del término puede resultar confusa para quienes no están familiarizados con la jerga local, pero es una parte esencial del vocabulario barcelonés.

Las expresiones típicas de Barcelona no solo enriquecen el idioma catalán, sino que también reflejan la cultura y la forma de vida de sus habitantes. Estas frases, aunque pueden resultar incomprensibles para el resto de los españoles, son un testimonio de la identidad única de la ciudad. Conocer y entender estas expresiones no solo facilita la comunicación, sino que también permite una mayor conexión con la esencia de Barcelona. Si visitas la ciudad, te recomendamos que intentes usar algunas de estas expresiones; no solo te ayudarán a integrarte mejor, sino que también te permitirán apreciar la riqueza lingüística y cultural de esta maravillosa ciudad.