El Govern y los Comuns se reunirán el lunes para analizar el grado de cumplimiento de los pactos

Representantes del Govern y de los Comuns se reunirán el próximo lunes para analizar el grado de cumplimiento del acuerdo de investidura y de lo pactado para aprobar los suplementos de crédito de 2025.

Así lo ha anunciado este martes en rueda de prensa la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, que ha avisado de que hay un "cumplimiento desigual" de los acuerdos, y ha advertido de que no se sentarán a negociar los Presupuestos de 2026 hasta que no se cumpla lo pactado.

Ha detallado que aún no se han materializado pactos como la creación de una unidad antidesahucios, el impulso de una campaña institucional para informar de sus derechos a los inquilinos, ni la creación de un registro de grandes tenedores, tras lo que ha advertido al Govern que no cumplir los pactos "puede tener consecuencias".

"No es una cuestión de partido, es una cuestión de país. La extrema derecha avanza y la única manera de frenarla es mediante políticas que mejoren la vida de la ciudadanía", ha defendido Albiach, que ha instado al Govern a hacer menos anuncios y actuar más.

Ha concretado que está previsto que esta reunión cuente con la presencia del conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, y con la consellera de Economía, Alícia Romero, y por parte de Comuns asistirá la propia Albiach; el portavoz en el Parlament, David Cid, y los diputados Andrés García Berrio y Susanna Segovia.

Albiach también ha valorado la encuesta de este domingo en La Vanguardia que arrojaba un aumento de representación en el Parlament de Aliança Catalana (AC) y Vox, y ha asegurado que este tipo de encuestas "obligan a reaccionar", tras lo que ha pedido al Ejecutivo catalán impulsar más políticas de transformación que den respuestas reales a la ciudadanía.