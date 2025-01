El Govern encara un enero clave para cerrar acuerdos, contentar a sus socios y encarar los presupuestos

El año 2025 ha empezado movido para el Govern. Después de que el martes, tanto la consejera de economía, Alícia Romero, como la portavoz del ejecutivo, Sílvia Paneque, asegurasen que en la Generalitat están «tranquilos» por estar «cerca de cerrar acuerdos» con sus socios de investidura y socios preferentes, ERC y Comunes, y por haber «demostrado estar cumpliendo todo lo pactado»; portavoces de sus dos socios advierten: o se cumplen antes de enero sus exigencias o no habrá presupuestos. «Si el 30 de enero no hemos llegado al acuerdo, nos levantaremos de la mesa de negociación. Los acuerdos están para cumplirse. No me gusta ir de farol, yo no lanzo amenazas que después acaban en nada», decía ayer Jéssica Albiach, líder de los Comunes.

Más allá de la materia presupuestaria, Salvador Illa emplazó el final del año pasado varias carpetas para resolver durante este enero. Entre ellas, temas como Rodalies, Hard Rock, seguridad o financiación, es decir, piedras angulares en las acciones ejecutivas del Govern pero, sobre todo, exigencias de los socios de investidura. Illa sabe, pues, que si quiere seguir contando con estabilidad parlamentaria y con el apoyo de la izquierda, deberá sacar adelante algunas de estas medidas.

Régimen sancionador

El mes pasado Illa anunció que a principios de este año se reuniría una comisión delegada para tratar el tema de la vivienda; una comisión que, a día de hoy, todavía no se ha reunido.

Por otro lado, el presidente prometió a los Comunes aplicar un régimen sancionador para «multar a los especuladores». Recientemente, la consejera de Vivienda, Sílvia Paneque, aseguró que están «cerca de cerrar el acuerdo».

Sin embargo, desde los Comunes insisten en que «no es verdad que solo falten detalles para cerrar el pacto», y fijan el mes de enero como límite para hacerlo, de lo contrario, frenarán “en seco” la negociación presupuestaria. En este sentido, Illa deberá acelerar en esta materia si quiere aprobar los presupuestos.

Dos comisiones para la financiación singular y una Junta de Seguridad

El otro gran escollo que tendrá que afrontar el gobierno catalán es el de la financiación singular para Cataluña. Condición necesaria para la investidura pactada con ERC, fue puesta en marcha con la creación de un comité de expertos y con las recientes explicaciones que Illa dio al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al resto de presidentes autonómicos. La idea del Govern es que, para principios de 2026, Cataluña ya recaude su propio IRPF. Por eso, el presidente del Govern anunció la reunión durante el primer trimestre de 2025 de la comisión bilateral Estado-Generalitat y la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, donde se tratará el tema de la financiación.

Sin embargo, a ERC no le parece suficiente: creen que no tiene sentido pactar los presupuestos cuando los pactos anteriores, de investidura, todavía no se han cumplido por «falta de tiempo o por falta de voluntad». En este sentido, a ojos del partido independentista, «no hay equipo negociador de los presupuestos porque no hay nada que negociar». Illa, pues, tendrá que profundizar en esta materia si quiere recuperar la confianza de los republicanos.

Además, en febrero se prevé la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, convocada por el gobierno español, a modo de espacio multilateral para hablar de la reforma del modelo de financiación y para detallar la condonación de una parte del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Por otro lado, durante la última sesión de control en el Parlament, el presidente anunció una rectificación respecto a los primeros acuerdos en la junta de seguridad: en enero se convocaría otra para plantear que los Mossos asuman competencias en puertos y aeropuertos. Estas fueron exigencias de Junts y de ERC. Además, en la Generalitat pretenden ampliar la plantilla de la policía catalana, pasando de 22.000 a 25.000.

Rodalies, aeropuerto y Hard Rock

Hay tres carpetas más en las que Illa dijo que incidiría en este mes. La primera de ellas, Rodalies. El pasado martes, la consejera Paneque, anunció que durante esta semana iniciaría una ronda de contactos con el resto de grupos parlamentarios para explicar al detalle los aspectos de la materia. «Este enero será el mes de Rodalies», dijo la consejera en referencia al traspaso de la R1, previsto para este mes.

Del mismo modo, ERC también presiona para que no se amplie el aeropuerto del Prat, cosa que contraria al PSC. De cualquier modo, la comisión técnica que estudia las posibilidades de ampliar la infraestructura se hará pública este enero, y será cuando el Govern tenga que tomar decisiones.

La otra infraestructura que está causando conflicto es el Hard Rock. Con los beneficios fiscales al sector del juego intentándose eliminar, durante este mes se votará en el Parlament si la medida sale adelante o no.