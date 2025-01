Los Comunes vuelven a contradecir al Govern y amenazan con abandonar la negociación de los presupuestos

La líder de los comunes en el Parlament de Cataluña, Jéssica Albiach, ha dicho que no es verdad que el pacto para aprobar el régimen sancionador y, por lo tanto, seguir avanzando en la negociación de los presupuestos, esté cerca de cerrarse: "Siento contradecir al Govern, pero no es verdad que solo queden detalles para cerrar el acuerdo”. Lo ha dicho en una entrevista esta mañana.

Del mismo modo, ha amenazado con parar los presupuestos: "Si el 30 de enero no hemos llegado al acuerdo, nos levantaremos de la mesa de negociación. Los acuerdos están para cumplirse. No me gusta el postureo ni ir de farol, yo no lanzo amenazas que después acaban en nada". De este modo, se suma a David Cid, portavoz de la formación en la cámara catalana, en situar como una línea roja el tema del régimen sancionador.

Albiach ha recordado que "el tronco central de nuestras negociaciones, tanto en la investidura como en los presupuestos, es la vivienda, tema en el que aún estamos muy verdes". Sin embargo, ha dicho, no es el único tema que les preocupa: "aún no hemos hablado de educación, ni de sanidad, ni de derechos sociales", ha recalcado. De este modo, ha dejado ver que las negocaiciones con el Govern van muy lentas y aún queda mucho por encaminarlas, a pesar de lo que trasladan desde el Govern.

Otra de las exigencias de los comunes, ha dicho, "es elevar el impuesto de transmisión patrimonial". Tal impuesto se encuentra ahora mismo en un 10% para todo el mundo, y lo que reclama la formación es que "para los grandes tenedores y especuladores, para aquellos que compran edificios enteros, el impuesto se eleve al doble, es decir, a un 20%, que es lo máximo que nos permite la ley".

Respecto al Hard Rock, ha asegurado que cree que "no se hará, porque no es rentable para los inversores y la mayoría de catalanes está en contra".