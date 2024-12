Illa rectifica: los Mossos asumirán las competencias en puertos y aeropuertos

Los Mossos de Esquadra pasarán a asumir las competencias en el control de puertos y aeropuertos en 2025, después de que se rechazara su incorporación por falta de efectivos en la junta de seguridad celebrada el 5 de diciembre entre Salvador Illa, presidente de la Generalitat, y Grande-Marlaska, ministro de Interior. Así lo ha explicado el líder del Govern, durante su comparecencia en sede parlamentaria, donde ha dicho que convocará otra junta de seguridad para hacer efectiva la decisión.

Del mismo modo, también ha anunciado que la Guardia Civil y la Policía Nacional seguirán formando parte del sistema de emergencias 112 de Cataluña después de que se decidiera su incorporación en la mencionada reunión.

La decisión, según Illa, responde al "preocupante aumento de la delincuencia en Cataluña", y lo que se persigue con el refuerzo de la postura es pasar de una intervención telefónica de las policías españolas a una intervención telemática junto con los Mossos".

Colaboración entre fuerzas y cuerpos de seguridad

Estas medidas, según Illa, van en la línea de "mejorar la coordinación, cooperación y coolaboración entre las distintas policías, ya sea la catalana, la española o la local". En ese sentido, ha explicado, el Govern lo que procura es "agilizar la respuesta a los ciudadanos de Cataluña en las situaciones de inseguridad". "Mientras yo sea presidente, no permitiré que la falta de coordinación ponga en riesgo a los ciudadanos", ha afirmado.

En ese sentido, ha asegurado el presidente, a parte de la medida del 112, se planeó una mejora de la coordinación entre los Mossos y los agentes rurales para evitar delitos ambientales, la incorporación de los Mossos al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) o la incorporación de la policía catalana a los grupos de ayuda que se organicen desde España para catástrofes en el extranjero. Según Illa, "todo aquello que pueda sumar en la mejora de la coordinación, será bienvenido por mi Govern".

A pesar de ello, los Mossos, a ojos del Govern, seguirán siendo "la policía integral de Cataluña". Tanto es así, que se acordó el aumento del número de efectivos pues, como ha dicho el presidente, "necesitamos más personal".

Esta confianza en la policía catalana se basa en cuatro principios rectores: "Dar apoyo y aval político a la tarea de los Mossos de hacer cumplir las leyes, de hacer respetar la convivencia y de proteger a los ciudadanos, fijar la seguridad como prioridad política, proporcionarle a los Mossos todo aquello que necesiten; ya sea más competencias o más recursos humanos o materiales y, por último, no interferir políticamente en sus decisiones técnicas y profesionales".

"Preocupante aumento de la delincuencia"

Todas estas medidas responden a lo que ha llamado "el preocupante aumento de la delincuencia en Cataluña" y, por lo tanto, "los Mossos son el instrumento para propiorcionarle a los ciudadanos protección".

En este sentido, el presidente ha explicado que desde 2019 ha habido un repunte de inseguridad y que en 2023 se alcanzaron los niveles más altos de los últimos 15 años, liderados por el área metropolitana de Barcelona. Además, según Illa, la ciolencia de género ha aumentado mucho desde 2021 y "preocupa el aumento de feminicidios". Del mismo modo, los robos con violencia cada vez son más frecuentes, y "Barcelona tiene el 50%". También han incrementado las estafas cibernéticas.

Es en este contexto, según Illa, en que se convocó la junta de seguridad para "en resumen, fijar a los Mossos como cuerpo integral de polícia en Cataluña, garantizar su mecanismo de cooperación y coordinación con otros cuerpos y fuerzas de seguridad locales o del estado, y crear cinco nuevos juzgados para combatir el aumento de delitos y la multirreincidencia". Sin embargo, para el presidente los cinco juzgados "siguen siendo pocos".

Cuestión política e ideológica

Illa ha contextualizado su intervención explicando que la seguridad es la tercera preocupación de los catalanes, según el CEO del pasado noviembre, y que "si hablas con cualquier alcalde de cualquier ciudad de Cataluña, todos te dirán que la inseguridad es el mayor problema". Sin embargo, para el presidente, el tema de la seguridad es más "una cuestión de convicción ideológica, de convicción política".

El líder socialista ha matizado diciendo que "la seguridad y la protección es una tarea de cualqueir gobierno: no es de derechas; sino más bien de izquierdas, pues sin protección no hay libertad ni hay igualdad". Del mismo modo, Illa ha hablado de los "privilegios de aquellos que pueden pagarse una seguridad privada", en contraposición de lo que persigue su Govern: "Cataluña le garantizará seguridad a todos, vivan donde vivan, paguen lo que paguen y tengan el estatus que tengan. No puede ser que solo tengan protección aquellos que puedan pagar seguridad privada".

El independentismo acusa: "IIla está consiguiendo la españolización de Cataluña"

Ante el anuncio de que la policía española seguirá formando parte del 112, la portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha acusado al presidente de querer "españolizar" el sistema de emergencias. "Usted ha cerrado el acuerdo en poco más de 100 días a cambio de nada o, más bien, a cambio de contentar al PSOE", le ha espetado Sales a Illa.

Tras reivindicar que la gestión de las emergencias en Cataluña es una competencia exclusiva de la Generalitat, ha cargado contra Illa por querer "desnacionalizar el país" con esta y otras decisiones, y le ha preguntado si puede garantizar que los Mossos d'Esquadra tendrán el control del 112.

Por su parte, la parlamentaria de ERC, Marta Vilalta, ha pedido al líder del Govern "revertir" la incorporación para evitar "esta supeditación a la policía española" y esta "péridda de competencias".

"Usted quiere contentar a todo el mundo: sea valiente"

Por su parte, líder del PP en el Parlament, Alejandro Fernández, ha exigido que "sea valiente" en temas de seguridad y que no retrase las decisiones que prevé el Govern en este ámbito. "Sea valiente y mantenga su apuesta. Hoy no lo ha sido. Ha querido, que es su estilo muy especial, quedar bien con todo el mundo", ha expresado Fernández en referencia a la incorporación de los Mossos a puertos y aeropuertos.

Para Fernández, convocar la Junta de Seguridad es, textualmente, una patada hacia delante, aunque ha valorado como positiva la intención del Govern de incorporar a la Policía Nacional y la Guardia Civil en el 112: "Somos críticos cuando toca, pero también sabemos reconocer las pocas veces que aciertan".

El presidente de Vox en el Parlament, Ignacio Garriga, ha ido en la misma línea afirmando que "la cara de Illa es la cara del sí, pero no, de decir una cosa, y decir la contraria". Además, le ha echado en cara "rendirse una vez más al separatismo facilitando el traspaso, como ya ha anunciado, de competencias en materia de seguridad de puertos y aeropuertos".