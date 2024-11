El grupo Gertrudis se despide este sábado y reivindica su aportación a difundir la rumba

El grupo de rumba catalana Gertrudis, que se despide este sábado de los escenarios tras 25 años con un concierto en la sala Razzmatazz de Barcelona dentro de la programación del Cruïlla Tardor, ha reivindicado su aportación a la difusión de la rumba como "otra pieza" dentro de su historia. En una entrevista de Europa Press, los componentes de la banda de La Garriga (Barcelona), Xavi Ciurans, Xavi Freire y Edu Acedo, han admitido tener una "sensación extraña" ante este concierto en Barcelona, como si invitaran a su propio entierro, y han definido el estado en el que están sumergidos como contentos pero a la vez nerviosos pendientes de que todo salga bien. Ciurans ha señalado que en el concierto han querido preparar los mejores momentos de Gertrudis, que sean "significativos" para el público que los ha seguido durante estos años pero que también sea divertido para aquellos que no. Desde que anunciaron en febrero su despedida de los escenarios y las fechas de su gira 'Ens veiem a les places', han agradecido las muestras de cariño que han recibido tanto del público como de otras bandas, que les ha hecho en ocasiones preguntarse por qué lo dejan: "Quieras o no dejas un legado", ha señalado Ciurans. Freire ha asegurado que no se sienten referentes, pero que sí creen que han ayudado en la labor de difusión de la rumba catalana, y ha dicho: "Somos una pieza dentro de la historia de la rumba", a la que han aportado una ochentena de canciones. Se han referido al momento que vive la música catalana y han señalado que los músicos catalanes "están tocando el cielo" siendo requeridos por otros intérpretes, y han celebrado que el panorama musical catalana sea abierto y diverso. REDES SOCIALES Edu Acero ha señalado que las redes sociales están marcando unos tempos inasumibles para las bandas: "Ahora tienes que hacer diariamente una 'story'" o permanentemente saberse cuántos seguidores se tiene, ha afirmado. Ha sostenido que el mercado musical "está revolucionado", en lo que ha definido como una carrera de 100 metros lisos constante para publicar sencillos de forma continua, y que la banda tenía otros tempos.