Las imágenes aéreas de Barcelona que enamoran a miles de usuarios en redes: "La mejor ciudad del mundo"

Una vista aérea de Barcelona ha vuelto a enamorar a miles de personas en Instagram. La cuenta Discover The Planet (@discovertheplanet), especializada en mostrar las maravillas naturales y urbanas del planeta, ha publicado un carrusel con cuatro impresionantes fotografías aéreas de la capital catalana, donde se aprecia la armonía visual del Eixample, la Sagrada Familia elevándose entre las manzanas cuadradas y la línea oblicua de la Diagonal cortando la cuadrícula perfecta diseñada por Ildefons Cerdà.

Desde lo alto, la imagen revela una composición casi pictórica: en primer término, la Ciutat Vella, con su trazado irregular y medieval que delata el origen antiguo de la ciudad; después, la trama ordenada y moderna del Eixample, que actúa como nexo de unión entre el casco histórico y los barrios que un día fueron municipios independientes, como Gràcia o el Guinardó, integrados en Barcelona a finales del siglo XIX y principios del XX. Al fondo, el mar Mediterráneo completa una panorámica que sintetiza la historia y el espíritu de la ciudad: una fusión entre lo antiguo y lo moderno, entre lo racional y lo vital.

"Barcelona vista desde arriba revela uno de los trazados urbanos más singulares del mundo. El famoso distrito del Eixample presenta una precisa cuadrícula de manzanas cuadradas con esquinas achaflanadas, diseñada en el siglo XIX por el urbanista Ildefons Cerdà para optimizar la ventilación, la entrada de luz solar y la fluidez del tráfico. Desde la costa mediterránea hasta las avenidas arboladas y monumentos emblemáticos como la Sagrada Familia, el Parque Güell y Montjuïc, la forma urbana de la ciudad fusiona la planificación moderna con la arquitectura histórica, convirtiendo a Barcelona en un ejemplo único de diseño urbano inteligente, visible incluso desde el cielo.”, escribió Discover The Planet junto a las imágenes.

Una cuadrícula perfecta que fascina al mundo

Los comentarios no tardaron en inundar la publicación. “Mejor ciudad del mundo”, “Barcelona tiene mi corazón”, “Una de mis ciudades favoritas”, escribieron decenas de usuarios, en su mayoría internacionales. No es para menos: la cuenta, que acumula más de 200.000 seguidores, tiene una audiencia global fascinada por la estética y la vitalidad de las grandes urbes.

Barcelona, una de las ciudades más visitadas de Europa —solo por detrás de Londres, París, Roma o Estambul—, vuelve así a reafirmar su prestigio mundial. En buena parte, gracias a su perfección urbanística, visible incluso desde el cielo.

El trazado del Eixample no es fruto del azar, sino de una revolución urbanística. A mediados del siglo XIX, las antiguas murallas de Barcelona asfixiaban su crecimiento. Ildefons Cerdà ideó entonces un modelo de ciudad moderna y racional: una cuadrícula de manzanas octogonales con esquinas recortadas para mejorar la visibilidad y la circulación del aire. Su plan incluía amplias avenidas, zonas verdes y una distribución equitativa de servicios, un proyecto que pretendía democratizar el espacio urbano y mejorar la vida de todos los ciudadanos.

Aunque no todas sus aspiraciones sociales se materializaron (faltan zonas verdes, por ejemplo), el Plan Cerdà se convirtió en un símbolo del urbanismo moderno. Desde el aire, el Eixample parece un tablero geométrico perfecto, interrumpido solo por grandes hitos arquitectónicos: la Sagrada Familia, la Casa Batlló, la Casa Milà (La Pedrera) o el Hospital de Sant Pau, joyas del modernismo catalán que brillan como piezas únicas en el conjunto.