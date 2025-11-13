Vídeo: un encapuchado provoca el terror en Mataró (Barcelona) atacando a los vecinos con un machete

La madrugada del domingo se vivieron escenas de pánico en el centro de Mataró, cuando un hombre encapuchado y armado con un machete de grandes dimensiones atacó a dos jóvenes en la plaza de Cuba. Una de las víctimas resultó gravemente herida en la mano tras resistirse al intento de robo. Las imágenes del ataque, difundidas por vecinos en redes sociales, muestran al agresor empuñando el arma mientras una de las jóvenes permanece tendida en el suelo.

El incidente ocurrió alrededor de las tres de la madrugada en la calle Palmerola, donde las dos chicas conversaban sentadas en un banco después de salir de un local. El asaltante se les acercó con intención de robarles, pero ante su negativa desenvainó el machete y las atacó. Testigos presenciales alertaron de inmediato a la policía, lo que dio inicio a una intensa operación conjunta entre los Mossos d’Esquadra y la Policía Local.

Durante horas, agentes patrullaron a pie, en moto y en vehículos camuflados el casco urbano de Mataró. Sin embargo, el agresor logró escapar tras el primer ataque. La tensión se mantuvo durante toda la madrugada, y al amanecer los vecinos comenzaron a compartir los vídeos del suceso, que rápidamente se viralizaron.

Pocas horas después, alrededor de las siete de la mañana, el encapuchado volvió a actuar. La policía recibió el aviso de un nuevo robo violento en la calle Sant Antoni, cerca de la avenida Maresme. En este segundo asalto, el delincuente sustrajo un bolso y un teléfono móvil antes de huir hacia el frente marítimo. Gracias a la geolocalización del dispositivo robado, los agentes siguieron su rastro hasta el espigón del puerto de Mataró.

Acorralado entre las rocas, el hombre intentó deshacerse del machete y de varios objetos robados arrojándolos al mar. Finalmente fue detenido tras resistirse al arresto, en una operación conjunta entre la Policía Local y los Mossos d’Esquadra. Un submarinista que se encontraba en la zona recuperó uno de los teléfonos lanzados al agua, que posteriormente fue devuelto a su propietario.

El detenido permanece bajo custodia policial y se espera que pase a disposición judicial en las próximas horas. Los investigadores sospechan que podría estar implicado en otros robos ocurridos esa misma noche. El machete, parcialmente recuperado por los buzos, se encuentra bajo custodia policial.

El ataque ha causado gran conmoción en Mataró, especialmente entre los vecinos de la plaza de Cuba, que denuncian un aumento de la inseguridad en el centro de la ciudad. “Ya no se puede pasear tranquila de noche”, lamenta una vecina del barrio.

Fuentes policiales citadas por Capgròs aseguran que el agresor actuó en solitario y que no existen indicios de que perteneciera a ninguna banda organizada. Aun así, el Ayuntamiento ha pedido un informe urgente sobre los hechos y se han reforzado los controles policiales durante el fin de semana.

La investigación continúa abierta.