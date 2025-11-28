Controlado el incendio de Caldes de Montbui (Barcelona) que ha dejado 3 heridos graves

Los Bombers de la Generalitat han dado por controlado el incendio de industria en una empresa de reciclaje del polígono La Borda de Caldes de Montbui (Barcelona) este viernes sobre las 9.03 horas, que ha dejado tres heridos graves que han sido trasladados al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

El fuego ha obligado a cortar la C-59 en ambos sentidos a la altura de la ciudad barcelonesa desde este viernes sobre las 7.57 horas y el incendio se ha producido sobre las 7.12 horas, han informado los Bombers en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press,

Un total de 17 dotaciones de los Bombers se han desplazado hasta el lugar de los hechos, mientras que el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) lo ha hecho con 8 dotaciones, 1 equipo conjunto de SEM y Bombers y 1 helicóptero medicalizado.