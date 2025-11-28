Llega a Cataluña la feria más esperada para los coleccionistas: fechas, horarios y qué ver

Uno de los municipios de la provincia de Barcelona acogerá este noviembre una de los mercados más emblemáticos para el mundo del coleccionismo. Se trata de la ‘Feria de Segunda Mano y Coleccionismo de Montmeló’: evento que permite a sus visitantes comprar artículos de segunda mano y de coleccionismo reutilizados.

Una oportunidad remarcable tanto para aquellos particulares que quieran vender artículos de un antiguo propietario, como para los consumidores que deseen hacerse con nuevos productos, fomentando así el consumo responsable y la economía circular. También para “descubrir tesoros únicos”, según informa el Ayuntamiento de Montmeló.

¿Cuándo visitar la ‘Feria de Segunda Mano y Coleccionismo de Montmeló’?

La ‘Feria de Segunda Mano y Coleccionismo de Montmeló solamente se podrá visitar solamente este sábado, día 29 de noviembre.

¿Qué horario tiene?

Según informa el Ayuntamiento de Montmeló, el mercadillo estará abierto desde las 10 horas de la mañana hasta las 13h. El evento tendrá lugar en la Plaça de la Vila, 1, en pleno centro urbano.

Recomendaciones

De cara a los consumidores, se recomienda llegar lo más pronto posible a la feria, dado que las piezas más buscadas suelen venderse a primera hora. También se aconseja llevar efectivo: muchos comerciantes no disponen de métodos de pago electrónicos.

¿Cómo llegar?

La feria se encuentra a poco más de media hora de Barcelona. La mejor opción para llegar en transporte público es la R2 Nord de Rodalies desde Barcelona-Sants. Si se utiliza un vehículo propio, se puede acceder a Montmeló a través de la C-58, enlazando con la C-33, o la C-17.