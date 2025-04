Este es el invento que los españoles no sabían que tiene su origen en Cataluña: es imposible no verlo en la actualidad

A diario, todos utilizamos varios productos de los cuales no se saben cuál es su origen exacto. No tiene por qué ser algo que se consume en primera persona o con lo que se trabaja, sino que también pueden ser aquellos que vemos. Por ello, son muchos los que se formulan las siguientes preguntas: ¿Quién lo inventó? ¿Dónde se fabricó por primera vez? A menudo, se da por sentado que estos llevan existiendo desde siempre, pero la realidad demuestra que no todos las cosas están creadas y que se necesita de ideas innovadoras para pegar 'un pelotazo' y realizar un invento antes jamás visto.

Un ejemplo de ello puede ser el Chupa Chups, un dulce que, aunque en la actualidad está liderado por una empresa de origen italiano cuya máxima representación es Perfetti Van Melle, se originó en Cataluña. En 1958, el empresario catalán Enric Bernat diseñó un producto innovador por el que pegó un palo pequeño de plástico a un caramelo de diferentes sabores. La intención era dejarse de manchar las manos por comerse este dulce con las manos. Además, el logo de Chupa Chups fue diseñado por uno de los personajes históricos más destacados en esta comunidad, Salvador Dalí.

¿Cuál fue la primera moto del mundo?

Otro invento revolucionario, el cual no se llevó a cabo en Cataluña pero tiene relación con ello, fue la motocicleta. La aparición de este primer vehículo motorizado de dos ruedas se remonta al siglo XIX en Francia, más concretamente durante el año 1868 cuando Michaux-Perreaux inventó un velocípedo, una bicicleta con ruedas muy grandes. Un ejemplo que posteriormente fue más reconocido fue la Daimler Einspur de 1885, la cual empleaba un motor de 264 cc que se albergaba sobre un chasis de madera. Además, estaba compuesto por unas ruedas más pequeñas que dotaban a este medio del equilibrio necesario.

Años más tarde, en 1896, se creó en Estados Unidos la Geneva, una bicicleta motorizada con un propulsor de potencia y que tenía capacidad como para llegar a los 26 kilómetros por hora. No obstante, lo que sí que se puede ser considera como la primera moto de la historia de verdad es la que se fabricó en 1894, la Hildebrand & Wolfmüller. En Múnich, Alemania, los hermanos Heinrich y Wilhelm Hildebrand, Alois Wolfmüller y Hans Geisenhof fundaron el vehículo con mayor cilindrada de los años que estaban por venir. Estaba compuesta de un chasis de metal, ruedas con neumáticos y dos cilindros de un diámetro de 90x117 mm y 1.489 cc de cilindrada.

¿Cuándo llegaron las motos a España?

El primero modelo de la motocicleta que llegó a España fue el que distribuyó la marca Villalbí. El nombre de esta organización se debe a su líder, Miquel Villalbí, quien creó un prototipo en Barcelona. Tras realizar varios experimentos de pruebas-error, los resultados obtenidos fueron positivos y se comenzaron a fabricar más modelos, cinco concretamente, los cuales estaban valorados en 1.200 pesetas, lo que a día de hoy serían 72,12 euros.

¿Cuál fue la primera moto que salió?

Algunos modelos se conservan en el Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña, en Tarrasa, y en el Museo de la Moto de Barcelona. Se diseñó con la intención de competir en los ámbitos nacionales e internacionales, por lo que el objetivo era distinguirla por su ligereza, agilidad y dotarla de la capacidad de ser conducida en carreteras y emplearla como vehículo de competición. Poseía una estructura sencilla y eficaz que posibilitaba manejarla de forma muy sencilla, además de contener un motor de dos tiempos y de fácil mantenimiento, por lo que fue muy popular durante la época.

Estaba compuesta por un motor monocilindrico refrigerado por aire, con un diámetro por carretera de 78x90 milímetros. Además, su potencia era muy avanzada para la época, ya que era de 3,5 cv. Se encendía por pila, bobina y ruptor de avance variable. Su carburador era de dos mandos separados de gas y aire, sin disponer de un dispositivo de puesta en marcha ni de mezcla. En relación a la suspensión, la delantera era elástica de tipo oscilante, y los neumáticos eran de alambre con llantas de base hueca, los cuales tenían medidas 650x50.