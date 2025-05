Irregularidades en un cementerio de Barcelona: una mujer se encuentra la tumba de su padre vacía

Una mujer fue un día al cementerio y se encontró la sepultura de su padre vacía, sin lápida ni cristal. Tras los hechos, la ciudadana realizó una denuncia que ahora recoge la Sindicatura de Greuges de Barcelona, que detecta "irregularidades" en el proceso de exhumación en el cementerio de Sant Andreu.

Según recoge Betevé, la mujer pidió explicaciones al propio cementerio, que le explicaron que los restos se retiraron por impago y que fueron trasladados al osario general.

El Síndic denuncia que el procedimiento de Cementiris de Barcelona no fue correcto, pues la empresa no consultó el padrón municipal al enviar la notificación. Además, se exhumó el cuerpo después de un intento fallido y no se acreditó el estado de la sepultura con una fotografía.

Según el ente público, Cementiris presentó a la familia un documento para llegar a un acuerdo, en el que se comprometían a solicitar la intervención de su aseguradora para valorar los hechos. El Síndic cree que podría haber una indemnización ya que la afectada no tuvo conocimiento de la situación hasta encontrar vacía la tumba de su padre.