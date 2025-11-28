Bendodo (PP): "Motivos para una moción de censura hay, lo que no hay son apoyos" necesarios

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha asegurado este viernes que "motivos para una moción de censura hay, lo que no hay son apoyos" necesarios para impulsarla.

Así se ha expresado en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, en la cual ha dicho que, a falta de apoyos, el PP no presentará una moción de censura "que sirva para reforzar más aún" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Respecto a la entrada en prisión provisional del exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, Bendodo ha afirmado que marca "el fin de una etapa que no debió empezar hace siete años y que se fundamentó en una corrupción del PP para presentar una moción de censura cuyos arquitectos están en la cárcel".

Así, Bendodo ha insistido en que la legislatura "colapsó hace tiempo" y ha pedido que el Gobierno disuelva las cortes y convoque elecciones.

En este sentido, ha instado a Junts a sumarse al "cambio" liderado por el PP y ha subrayado que la política es diálogo, negociación y acuerdo, en sus palabras.

Manifestación contra la "corrupción en general"

Finalmente, ha apuntado que "en la calle hay un sentimiento de escándalo y frustración por la corrupción que afecta al presidente del Gobierno, al partido del presidente del Gobierno, a la familia del presidente del Gobierno y a la Fiscalía General" y, por ello, ha defendido la manifestación convocada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que los ciudadanos expresen su rechazo.

Preguntado por si la manifestación contra la corrupción también es contra la presunta trama que afecta a la Diputación de Almería liderada por los populares, Bendodo ha dicho que es "contra la corrupción en general".