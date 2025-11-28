Elisabet Casanovas y David Verdaguer se convierten en Anaïs Nin y Oscar Wilde

El Festival Clàssics llega a la recta final de su edición, dedicada al tema del deseo, con un programa destacado para el mes de diciembre que incluye dos lecturas dramatizadas muy esperadas por la calidad de los intérpretes y de los textos escogidos. Los protagonistas serán dos autores fundamentales, Anaïs Nin y Oscar Wilde, cuyas palabras revivirán gracias a las interpretaciones de los actores Elisabet Casanovas y David Verdaguer. Estas propuestas, coproducidas con el Festival Temporada Alta y previamente presentadas en Girona, llegan ahora a Barcelona para dialogar con espacios emblemáticos que enriquecen su significado.

Los días 2 y 12 de diciembre, el Palau de la Música Catalana acogerá a Elisabet Casanovas, quien se adentrará en los “Diarios” de Anaïs Nin, una figura fundamental para el feminismo literario y la exploración de la sexualidad femenina. Acompañada en escena por Francesc Garrido, con adaptación de Mireia Calafell y dirección de Paula Errando, la función sumergirá al público en la voz de una de las escritoras más singulares del siglo XX. La sala de ensayo del Palau se transformará así en el escenario íntimo de una obra que recorre la pasión, las contradicciones y los deseos más profundos de Nin, así como su lucha constante con la escritura y la memoria.

Por su parte, David Verdaguer se adentrará en uno de los textos más conmovedores de Oscar wilde los días 4 y 5 de diciembre. Se trata de “De Profundis”, la emocionante y emocionada carta que Wilde escribió a su amante desde la cárcel. Será la antigua prisión barcelonesa de la Modelo el escenario para este texto adaptado por Yannick Garcia y dirigido por Xavier Albertí.

La programación se completará con otras propuestas que continúan explorando las aristas del deseo. El jueves 11 de diciembre, La Capella acogerá “El dia de la monstra”, una conferencia performativa a cargo de Íngrid Guardiola y Núria Gómez Gabriel que analizará el deseo monstruoso y el amor como fuerza transgresora a través de la teoría, la filosofía y el arte —actividad para la que ya se han agotado las entradas—.

El broche final llegará el 19 de diciembre en el Dipòsit de les Aigües de la UPF con Decreación, de Anne Carson, un viaje poético y filosófico interpretado por Iria del Río, Elena Tarrats y Mireia Calafell, bajo la dirección de Elizabeth Sarah Coles y Elena Tarrats, poniendo punto final a esta edición centrada en los latidos del deseo.