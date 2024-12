Machaka Burger abre una ronda de inversión para aterrizar en Madrid con tres nuevos locales

Machaka Burger, liderada por el empresario Paulo Pusset, planifica su llegada a Madrid en 2025 como el primer gran paso de una estrategia de expansión ambiciosa que busca posicionar a la marca como un referente nacional de las smash burgers. Tras el éxito alcanzado en Barcelona, con tres locales situados en puntos estratégicos de la ciudad y más de 100.000 hamburguesas vendidas en 2023, la marca se dispone a conquistar la capital española y preparar el camino para llegar a toda España en los próximos años. La expansión incluye la apertura de tres nuevos locales en Madrid, lo que supondría que la valoración total de la empresa ascendiera a 6,5 M€. Estos establecimientos se financiarán mediante una combinación de reinversión, con 320.000 €, y una futura ronda de inversión de 650.000 € con una meta final de 970.000 €. El objetivo es superar la ya exitosa cifra alcanzada en la ronda anterior.

La empresa, actualmente, factura 2,2 millones anuales, una cifra que prevé doblar en el 2025. Con una EBITDA positivo de doble dígito en 2023, con la nueva ronda de inversión la marca estima situarse en una atractiva TIR (valor que mide la viabilidad del proyecto). El primero de los locales de Madrid será una flagship de entre 200 y 300 metros cuadrados, el Air Force One del aterrizaje en la capital española. Los otros dos locales optarán por un concepto más reducido, con espacios que oscilarán entre los 80 y los 150 metros cuadrados. Todos ellos tendrán un look and feel similar, pero cada uno con sus particularidades que los convertirán en espacios diferenciados y siempre sorprendentes.