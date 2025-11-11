Los Mossos detienen a diez personas en la macrooperación policial contra los narcopisos en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido este martes a diez personas, a raíz de la macrooperación policial que llevó a cabo este lunes contra los 'narcopisos' en Barcelona. El cuerpo de seguridad desplegó junto a la Guardia Urbana un dispositivo de más de 200 agentes en los distritos de Ciutat Vella, Sants-Montjuïc y el Eixample a fin de desarticular puntos de venta de drogas en la ciudad. En concreto, accedieron a diez puntos de venta activos, tres domicilios y dos locales.

Tal y como ha avanzado el 'Ara', este es por el momento el número de detenciones, ya que el caso está bajo el secreto de las actuaciones y no se ofrece más información. La investigación se inició en enero de este año y se desarrolló, gracias a la "colaboración ciudadana" que permitió conocer los movimientos de los ‘narcopisos’ y las personas que consumen en ellos, según sentenció ayer la subjefa de la comisaría de Mossos de Ciutat Vella, Patricia Duran.

Además, en el operativo participaron guardias del Área Regional de Recursos Operativos (Arro), la Unidad Canina y de Drones, la Unidad ‘Guilles’ (Grupo Regional de Motos) y la Unidad de Seguridad Ciudadana (USC). "El mensaje que enviamos a la ciudadanía es de confianza, para que tengan constancia del rigor y profesionalidad de nuestra policía. En definitiva, es un paso más en esta lucha que no finaliza nunca contra el gran problema de la droga, que está detrás de los hechos criminales que se producen en la ciudad de Barcelona", concluyó el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, sobre la tarea de los cuerpos de seguridad en la operación.