Macrooperación policial contra los narcopisos en Barcelona

Los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana desplegaron este lunes alrededor de las 12:00 horas un macrodispositivo policial contra el tráfico de drogas en Barcelona. En concreto, lo implementaron en diferentes puntos de los distritos de Ciutat Vella, Sants-Montjuïc y el Eixample, a través de un operativo que implicó a más de 200 agentes y con el que accedieron a diez puntos de venta activos, tres domicilios y dos locales.

La investigación, liderada por el Grupo Regional de Investigación de Salud Pública de Barcelona, se inició en enero de 2025 y está bajo el secreto de las actuaciones. En la operación, intervinieron guardias del Área Regional de Recursos Operativos (Arro), la Unidad Canina y de Drones, la Unidad ‘Guilles’ (Grupo Regional de Motos) y la Unidad de Seguridad Ciudadana (USC). Por lo que respecta a los detenidos, los Mossos d’Esquadra prevén que haya «varios», aunque la policía autonómica de Cataluña no ofreció un número concreto.

Colaboración ciudadana

Sobre esta intervención, además, la subjefa de la comisaría de Mossos de Ciutat Vella, Patricia Duran, destacó la importancia de la «colaboración ciudadana» para llevarla a cabo, ya que su participación fue necesaria para conocer los movimientos de los ‘narcopisos’ y de las personas que consumen en ellos.

Por su parte, el intendente jefe de la comisaría de Guàrdia Urbana (GUB) de Ciutat Vella, Carlos Alcaraz, puso de manifiesto que detrás de cada ‘narcopiso’ hay una afectación “muy grave” en la calle, la escalera y los comercios de la zona, ya que para consumir y conseguir las dosis se necesita delinquir a través de pequeños hurtos, según el comisario.

Igualmente, el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, remarcó la «tarea fantástica» de los cuerpos de seguridad que participaron en el operativo y sentenció que la lucha contra el tráfico de drogas es un problema que el gobierno municipal combate con firmeza y severidad.

«El mensaje que enviamos a la ciudadanía es de confianza, para que tengan constancia del rigor y profesionalidad de nuestra policía. En definitiva, es un paso más en esta lucha que no finaliza nunca contra el gran problema de la droga, que está detrás de los hechos criminales que se producen en la ciudad de Barcelona», concluyó Batlle.