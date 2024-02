Multa de 500 euros a El Dandy de Barcelona por gritar "Viva España"

El Dandy de Barcelona, sobrenombre por el que se conoce a Claudio Bermejo, ha vuelto a ser noticia después del infarto que sufrió durante un streaming enKick. El creador de contenido ha sido tendencia en redes sociales después de ser multado por silbar y gritar "Viva España" a un Guardia Civil de servicio.

Los hechos ocurrieron durante la grabación de una entrevista con el raperoMowlihawk. El barcelonés estaba explicando cómo hacer su popular silbido."Él que lo quiera hacer tiene que poner la lengua debajo del labio, cerrar la boca y silbar", explicaba.

Sin embargo, la demostración que quiso realizar no salió del todo bien. El Dandy silbó mientras el coche se acercaba al control de laGuardia Civil, situado en la capital catalana, y además, lo acompañó con un grito de "Viva España". Un comportamiento suficiente como para que el agente le llamara la atención y les hiciera estacionar el vehículo. El tercer acompañante, situado en la parte trasera del coche, no podía creer lo que estaba viviendo. "Eres lo más tonto que hay...."a lo que él respondió: "Qué pasa, es la Guardia Civil". Mowlihawk quiso intervenir y explicar al agente que se encontraban grabando un pódcast, para quitarle importancia al asunto, pero no sirvió de nada.