El nuevo Consell de la República no le pondrá "líneas rojas a Aliança Catalana" para lograr la independencia

El ganador de las elecciones a la presidencia del Consell de la República (CdRep), Jordi Domingo, ha asegurado que no pone "ninguna línea roja a Aliança Catalana (AC) porque la prioridad es hacer la independencia".

En una entrevista en el 'Ara', ha argumentado que el CdRep debe ser el cuartel de todos los independentistas: "Y este referente nacional fuera debe ser transversal, y los votantes , los miembros de AC, serán bienvenidos".

"Después, de cara a la gobernanza de futuro del país, me la jugaré para defender los derechos humanos. Hasta el 1-O no preguntábamos a nadie qué pensaba y no pienso que sea productivo preguntarlo ahora. Si eres independentista, adelante", ha añadido.

Por ello, al preguntársele si comparte el cordón sanitario a AC, ha asegurado que no desde el punto de vista del CdRep y la independencia.

Sin embargo, ha recalcado que su gran reto es conseguir que ERC, CUP y las entidades independentistas se sumen al CdRep para recuperar la unión del independentismo, "pero no de los partidos, que están instalados en el autonomismo absoluto".

Tras admitir que hasta ahora el CdRep era un satélite de Junts, ha explicado que en su mandato quiere explorar la vía de Naciones Unidas que promueve Jordi Castellà, que retiró su candidatura a las elecciones y se incorporó a la de Domingo, pese a apuntar que, si hubiera la posibilidad de conseguir un referéndum acordado, se debería hacer.

Mano tendida

También ha reiterado su mano tendida al resto de candidatos "a pesar de las insinuaciones" de irregularidades en las elecciones que lanzaron Montserrat Duran y Toni Comín, y ha asegurado que la primera le ha respondido el mensaje que le escribió, mientras que no lo ha hecho el exconseller y eurodiputado electo de Junts.

Sobre si integrará a los rivales en la dirección del CdRep, ha asegurado que cree en la presunción de inocencia en referencia al caso de Comín, al que una auditoria reveló presuntos gastos no justificados por valor de 15.530 euros, pero considera que "cuando se daña a la institución es mejor dar un paso al lado".

A la espera de conocer la situación económica del órgano independentista, ha explicado que está abierto a hacer otra auditoría o una investigación "pero no para hacer una caza de brujas", y ha negado que Lluís Puig pueda ser el vicepresidente del CdRep porque está dispuesto a ayudar pero no a implicarse en la acción diaria del ente.