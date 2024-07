La oreja de Trump ahora se puede comer en esta pastelería de Barcelona

La famosa pastelería barcelonesa Escribà siempre está a la última con sus creaciones originales y divertidas. Prueba de ello es el nuevo postre que acaban de lanzar: la oreja de Trump. Tan solo 48 horas después del atentado contra el candidato republicano, la célebre pastelería ya vende piezas de chocolate en forma de oreja, referenciando a la parte del cuerpo de Trump que fue disparada.

Con la creación de este dulce, el pastelero barcelonés pretende hacer reír. "La idea no es vender orejas necesariamente, si no, más bien, hacer una broma, que si no reímos, mal vamos", ha detallado la pastelería, que además ha contado que han usado un molde de oreja que ya tenían de otras producciones.

El mismo día del lanzamiento, además, se grabó un vídeo para Instagram en el que la oreja aparece en un caja que lleva el nombre de "Servicio de reparación de orejas" y donde la protagonista se lleva la mano al oído, como hizo Trump al notar el balazo. El vídeo, que dice "Si tienes problemas con tus orejas, ¡tenemos la solución más dulce!: ¡orejas de chocolate!", ha generado mucha polémica y la pastelería ha decidido despublicarlo.