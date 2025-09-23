El Parlament celebrará el próximo martes la primera sesión de control al Govern de este curso

El Parlament de Cataluña celebrará el próximo martes por la tarde la primera sesión de control al Govern de este curso político, antes del viaje oficial a Roma del presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Por otro lado, según han explicado fuentes parlamentarias este martes, el Debate de Política General empezará el martes 7 de octubre con la intervención de Illa y replicará la estructura del pasado año, con 22 propuestas de resolución por grupo con tres puntos por cada propuesta.

El jueves día 9, a partir de las 17 horas, los grupos votarán las propuestas de resolución.

Por otra parte, la Junta de Portavoces ha aprobado la declaración para el fin del "genocidio" en Gaza y de apoyo a la Global Sumud Flotilla, con los votos favorables del PSC, ERC, la CUP y los Comuns, la abstención de Junts y el voto en contra de PP, Vox y Aliança Catalana, por lo que no será leída en pleno ni en comisión.

Las mismas fuentes han informado de que el Parlament, junto con el Govern, entregará los premios Guillem Agulló en una ceremonia prevista para el 10 de octubre en la Cámara catalana.

Puertas abiertas y jornada de vacunación

El día 6 de diciembre el Parlament organizará una jornada de puertas abiertas para conmemorar el aniversario de la constitución de la Cámara, el 6 de diciembre de 1932.

Por otro lado, también se organizará una jornada de vacunación que coincidirá con una sesión plenaria, por tal que los diputados puedan participar de la campaña de vacunación de la gripe.