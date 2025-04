Pide ser atendida en catalán y acaba denunciando al hospital en Barcelona

Una paciente ha decidido llevar a juicio al Hospital Can Ruti, después de no ser atendida en catalán durante una visita. Según la denuncia, una médico de urgencias pidió a la denunciante hablar castellano y al negarse ésta, la echó de la consulta.

Tras esta situación, el Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti) condenó lo ocurrido, pero no abrió expediente sancionador a la trabajadora. Por ello, la Plataforma per la Llengua ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), según ha avanzado ElNacional.cat.

La Plataforma, conocida por su activismo en defensa del catalán, sostiene que los hechos vulneran los derechos lingüísticos de la paciente y exigen responsabilidades al hospital. "Su conducta (de la médico) podría ser considerada una falta muy grave", aseguran.

Acusan a la trabajadora sanitaria de haber "infringido" la Ley 19/2020, de igualdad de trato y no discriminación. El caso fue archivado en dos ocasiones, por la Unidad de Atención a la Ciudadanía y por la subdirección general de Evaluación e Inspección Sanitarias y Farmacéuticas de la Generalitat.