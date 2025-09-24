Europe Insider, también conocida como @europeinsider en la plataforma TikTok, es una cuenta que se dedica a compartir contenido relacionado con las ciudades de Barcelona, París y Madrid. Por ejemplo, se pueden observar vídeos que tienen que ver con los mejores lugares en los que tomarse un café, con realizar un recorrido por Barcelona en moto sin tener que pagar un solo euro o con recomendaciones sobre qué planes navideños se pueden hacer en estas ciudades, entre muchas otras publicaciones.

Hay miles de contenidos dentro de este perfil, y uno de los que más interés ha generado ha sido en el que se han entrevistado a dos turistas de origen argentino. Se trata de dos jóvenes a las que se les ha realizado la siguiente pregunta: "¿Cuál es el mejor barrio para vivir en Barcelona?", y sus contestaciones han estado bastantes de acuerdo la una con la otra.

"Para mí es Gracia porque hay mucha cultura catalana

La primera ha ofrecido un veredicto muy claro: "Para mí es Gracia porque hay mucha cultura catalana. A mi me gusta". Por su parte, la siguiente chica también responde el mismo barrio pero también existe otro que le llama mucho la atención: "También podría decir Gracia, aunque el Eixample también es muy bonito. Está como más alejado de todo quizás, de la zona del turismo", expresa haciendo hincapié en esta última idea.

Son muchos los habitantes de Barcelona que siempre han criticado la cantidad de gente que transita por toda la ciudad. Hablan deese turismo masificado que puede llegar a perjudicar el funcionamiento urbanístico. A su vez, está el caso de quienes consideran que esto no es un problema en absoluto. En este sentido, la opinión de esta argentina es muy clara. "Para los que vivimos aquí, el día a día puede cansar un poco con tanta gente haciendo turismo", razón principal por la que el Eixample le llama mucho la atención.

Mejores sitios para comer y tomar café

Dejando de lado el tema de los barrios, el entrevistador lanza otra pregunta: "¿Cuál es el mejor restaurante argentino de Barcelona?". Aquí hay dos opciones. Por un lado, contestan que 'La República' es perfecta porque "tiene una parrillada libre todos los martes que cuesta 10 euros, algo que es increíble". Por su parte, 'El Festín' "también está muy bien y tiene muy buen precio", explican.

Continuando con el tema de la comida, ahora toca hablar de las bebidas: "¿Cuál es el mejor café que se puede beber en Barcelona?". Aquí la respuesta es mucho más clara e instantánea, ya que rápidamente dicen 'La Cafetería Rumas'. No hay más debate y se pasa a la siguiente pregunta.

"¿Cuál es el plan perfecto en Barcelona?"

Determinar cuál es el mejor plan que se puede hacer en Barcelona es una tarea muy complicada, como ocurre con cualquier otra ciudad de todo el mundo. Esto es lo que les ocurre a estas dos jóvenes argentinas, ya que al ser preguntadas con un "¿cuál es el mejor plan para hacer en Barcelona?", no son capaces de declarar tan solo uno y comienzan a decir varios, lo cual es muy entendible.

Mientras ambas se miran sin saber qué responder exactamente, terminan enumerando lo siguiente: "Ir a patinar, ir en bici, tomar el sol, salir con amigo, tomar cerveza y vermut...". Finalmente, la entrevista concluye con la pregunta de cuánto tiempo llevan exactamente viviendo en la ciudad. Una lleva 5 y la otra lleva 6 años.