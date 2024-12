Sin profesores

El sistema educativo enfrenta una crisis alarmante: la falta de profesionales en especialidades clave de Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional. Según datos recientes del sindicato ASPEPC y del Departamento de Educación, más de la mitad de las especialidades ofertadas cuentan con menos aspirantes que plazas disponibles, un problema que amenaza con dejar aulas sin docentes y estudiantes sin formación adecuada.

Entre las causas, se destaca la falta de titulados en algunas áreas, así como la competencia del sector privado en especialidades técnicas. El sistema educativo es incapaz de retener profesionales cualificados que encuentran salarios significativamente más altos en otros sectores. Además, la alta tasa de suspensos sugiere problemas tanto en la formación inicial como en los procesos de selección, lo que limita la entrada de profesionales mejor preparados

El sistema educativo necesita un replanteamiento estructural urgente para abordar esta crisis. Además de mejorar los incentivos económicos y laborales, sería clave establecer programas de formación continua, revalorizar el prestigio de la profesión docente y fomentar alianzas con universidades para garantizar un flujo constante de titulados capacitados.

Sin embargo, esta situación no afecta a quienes pueden costearse una educación privada. En estos centros, los problemas de falta de personal son menores, gracias a la posibilidad de ofrecer mejores condiciones laborales a sus docentes, lo que les permite atraer a los mejores profesionales. Para los hijos de las élites, incluidos muchos políticos que toman decisiones sobre educación, las clases no se suspenden por falta de profesores ni se improvisan soluciones de último minuto. Esta brecha no solo perpetúa las desigualdades sociales, sino que las amplifica, creando un sistema educativo a dos velocidades

La falta de profesores ya está teniendo un impacto irreversible en la calidad de la educación y en la preparación de las nuevas generaciones. El desafío es claro. El futuro de todo un país está en juego. Es hora de que los responsables políticos prioricen la educación pública como un pilar del desarrollo nacional. Sin medidas contundentes, la brecha seguirá creciendo y el sistema educativo quedará atrapado en un círculo vicioso de desigualdad y precariedad.