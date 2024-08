Puigdemont denuncia la "colaboración entusiasta" del Govern para su detención

El expresidente de la Generalitat y candidato de Junts, Carles Puigdemont, acaba de publicar un vídeo en las redes sociales donde confirma que se encuentra en Waterloo, Bélgica, pese a que su objetivo principal tras regresar a España de incógnito el pasado martes era "entrar en el Parlament y ejercer mis derechos políticos en Cataluña". Desde su residencia habitual, asegura, "un lugar seguro", ha cargado duramente contra el Govern de la Generalitat en funciones, pues indica que "desde la primera hora del jueves quedó claro que el Departamento de Interior creó un dispositivo para impedir que yo entrara en el Parlament". "Hubiera sido una detención segura", lamenta Puigdemont, que valora de "entusiasta" la colaboración del ejecutivo para con el objetivo de detener al prófugo, que no se cumplió. También otros destacados miembros del entorno de Junts, como la presidenta del partido Laura Borràs o el expresidente Quim Torra, han cargado -estos a través de sendas cartas- contra el consejero de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, quien, piensan, "montó un dispositivo policial completamente desproporcionado, gastando dinero público".

"Nunca he querido entregarme a una autoridad judicial que no es competente para perseguirnos por defender el derecho de autodeterminación", ha proseguido el expresidente, acusando a la justicia española de estar politizada y al Estado de no comportarse "de manera democrática" al permitir que "unos jueces se burlen de las leyes que se aprueban en el parlamento", en referencia a la no aplicación de ley de amnistía. Puigdemont quiso mandar su "solidaridad con los patriotas injustamente perseguidos", en referencia a quienes colaboraron con su huida -que están siendo investigados, algunos de ellos Mossos d'Esquadra pero también otros destacados miembros de Junts, como el secretario general Jordi Turull- y agradecerles a todos ellos el "éxito de una operación difícil". "El proceso independentista terminará con la independencia", ha vaticinado el expresidente, pidiendo "al conjunto del independentismo" que vuelva a movilizarse y a proteger "el capital político acumulado durante todos estos años". "Sólo hay un objetivo final, la libertad de nuestro país", ha concluido.