¿Por qué los taxistas protestan contra el Barça? Anuncian un "paro total" del servicio mañana

El sindicato de taxistas denuncia un acuerdo del club culé como un "insulto a la Generalitat y a la policía"

Alberto "Tito" Álvarez el líder de Élite Taxi, la asociación más representativa del sector del taxi en Barcelona, interviene en la asamblea organizada en los alrededores de la estación de Sants
Elite Taxi anunció ayer un "paro total" del servicio este martes de 17 a 22 horas, además de una manifestación, contra un acuerdo de patrocinio entre el FC Barcelona y Uber, coincidiendo con el partido de fútbol contra el Olympiakos.

La organización ha criticado que Uber lleva años "actuando fuera de la ley, explotando trabajadores y atacando el transporte público de la ciudad", informa en un comunicado este sábado.

Por eso, ha convocado al sector del taxi a una movilización este martes a las 17 desde la avenida Maria Cristina hasta, mediante dos columnas, las oficinas del FC Barcelona en les Corts y el Estadi Olímpic, que quieren rodear en señal de protesta.

Joan Gaspart, mediador

El expresidente del FC Barcelona, Joan Gaspart, asistirá como mediador a la reunión de Élite Taxi y el club azulgrana a raíz de su acuerdo de patrocinio con Uber. Lo ha anunciado el portavoz del sindicato, Tito Álvarez, en una entrevista este lunes en La 2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press, donde ha tachado el acuerdo Barça-Uber de "insulto a la Generalitat y a la policía".

"Son los carteristas del transporte, para que la gente lo entienda. Están trabajando de manera ilegal y el Barça no puede entrar ahí, ha sostenido Álvarez, que ha ensalzado la figura de Gaspart como un padre de la ciudad, en sus palabras.

