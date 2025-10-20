¿Por qué los taxistas protestan contra el Barça? Anuncian un "paro total" del servicio mañana

Elite Taxi anunció ayer un "paro total" del servicio este martes de 17 a 22 horas, además de una manifestación, contra un acuerdo de patrocinio entre el FC Barcelona y Uber, coincidiendo con el partido de fútbol contra el Olympiakos.

La organización ha criticado que Uber lleva años "actuando fuera de la ley, explotando trabajadores y atacando el transporte público de la ciudad", informa en un comunicado este sábado.

Por eso, ha convocado al sector del taxi a una movilización este martes a las 17 desde la avenida Maria Cristina hasta, mediante dos columnas, las oficinas del FC Barcelona en les Corts y el Estadi Olímpic, que quieren rodear en señal de protesta.

Joan Gaspart, mediador

El expresidente del FC Barcelona, Joan Gaspart, asistirá como mediador a la reunión de Élite Taxi y el club azulgrana a raíz de su acuerdo de patrocinio con Uber. Lo ha anunciado el portavoz del sindicato, Tito Álvarez, en una entrevista este lunes en La 2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press, donde ha tachado el acuerdo Barça-Uber de "insulto a la Generalitat y a la policía".

"Son los carteristas del transporte, para que la gente lo entienda. Están trabajando de manera ilegal y el Barça no puede entrar ahí, ha sostenido Álvarez, que ha ensalzado la figura de Gaspart como un padre de la ciudad, en sus palabras.