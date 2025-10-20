Rodríguez (PP) cree que subir la cuota a autónomos tendrá un impacto "muy importante" en Cataluña

El secretario general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, ha avisado de que la subida de la cuota a los trabajadores autónomos tendría un impacto "muy importante" en Catalunya.

Lo ha dicho en una rueda de prensa este lunes, en la que ha afirmado que en Catalunya hay más de 574.00 autónomos que generan un 15% del empleo, y que "requieren todo el apoyo y todo el esfuerzo de las administraciones para mantener el emprendimiento".

Además, ha afirmado que "un millón de los trabajadores que hay en Catalunya son autónomos o están dependiendo de trabajadores autónomos", aunque ha añadido que no son cifras oficiales.

"Es un tema que estamos estudiando y estamos trabajando, pero que nos preocupa muy sinceramente", y ha dicho que su partido está preparando actos para explicar su posicionamiento sobre la materia.

Plan de inmigración

En relación al plan de inmigración que presentó la semana pasada en Barcelona el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, Rodríguez ha explicado que continuarán organizando actos en Catalunya para abordar este tema y, ha subrayado que la multirreincidencia es un problema "muy vigente".

"Se están adoptando algunas medidas que son del todo insuficientes, y creemos que tiene que haber medidas legislativas en este sentido", ha añadido.

Críticas al Govern

También se ha referido al Govern del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, al que ha criticado porque, dice, "continúa exactamente con la misma línea que continuaban los gobiernos independentistas".

Ha señalado que el Govern "continúa sin presupuestos y sin ver la luz o la posibilidad que haya luz en los presupuestos de 2026" y ha criticado que los socialistas continúan gobernando con los presupuestos de 2023 aprobados por ERC.

Cambio de hora

En referencia al anuncio realizado este lunes por la mañana por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acerca de pedir a la UE suprimir el cambio de hora, ha apuntado que es un tema que no les "preocupa".

Ha asegurado que es un debate recurrente dos veces al año, pero que se tiene que decidir en la UE donde, dice, hay intereses muy diversos: "Todo aquello que nosotros podamos aportar yo creo que es absolutamente bastante irrelevante".