Los Mossos lo confirman: este es el único carril por el que se debe circular en Cataluña

Conducir de manera totalmente segura no solo va en función de la habilidad al volante, sino que también depende del conocimiento y el respeto de las normas básicas de tránsito que regulan la circulación. Dentro de este listado, una de las reglas más normales de todas es la de respetar los límites de velocidad. Conducir demasiado rápido aumenta en gran medida el riesgo de los accidentes en carretera, como también puede hacer el hecho de ir muy por debajo de los límites de velocidad.

La distancia de seguridad juega un rol imprescindible también en este sentido, ya que es práctica posibilitará el disponer de más tiempo de reacción ante 'frenazos' o cambios bruscos en la circulación. Algo similar ocurre con la señalización de los cambios de dirección con el intermitente ya que, cuanto más se enseñen tus intenciones en la vía, más fácil será que los demás sepan lo que estás haciendo para no caer en errores inesperados.

El uso de los cinturones de seguridad aparece muy alto en estos requisitos mínimos. En todo momento, aunque sea para estar aparcando o mientras se circula a la velocidad más baja posible, habrá que llevarlos abrochados, ya que esto evitará en un alto porcentaje las lesiones o los accidentes más graves. Tampoco se debe olvidar el tema de la conducción bajo los efectos del alcohol, los medicamentos nocivos para la concertación o el consumo de alguna sustancia estupefaciente, elementos cada vez más controlados por las autoridades viales.

¿Cuál es el carril por el que se debe circular?

Y por último, aunque existen muchas más reglas, el tema de los carriles. Cada uno de ellos está diferenciado y cumple con una función en específico. El situado en la derecha suele emplearse para incorporaciones a la carretera o para la salida a otra. El del centro está destinado para mantener el flujo constante de vehículos que van conduciendo a una velocidad media, funcionamiento que permite el adelantamiento puntual y una buena distribución del tráfico.

Por su parte,el carril de la izquierda está destinado para aquellos vehículos que necesitan ir más rápido. Por ejemplo, entran en escena situaciones de adelantamientos de gran velocidad o el mero tránsito de coches que tienen que ir más veloces. No obstante, surge una duda entre gran parte de los conductores: ¿Cuál es el carril por el que se debe circular exactamente?. A esta cuestión, los Mossos d'Esquadra han ofrecido un veredicto claro muy beneficioso para el conocimiento de todos los catalanes.

La respuesta es clara: "Siempre circular por la derecha"

La respuesta es clara: "Siempre se debe circular por el carril de la derecha". Los cuerpos de seguridad de Cataluña han especificado que todos aquellos conductores que vayan por el carril del medio están cometiendo un error bastante grave. "El carril de la derecha des el que se usa para circular, y el resto son los que se usan para avanzar (adelantar)", explica el mosso. El carril situado en el medio es apto para transitar mientras haya mucho tráfico por la derecha, para cuando se quiera adelantar, para facilitar la incorporación de nuevos vehículos o bien para cuando haya muchos obstáculos o alguna obra en el de la derecha, según sus propias palabras.

Multas de 200 euros si no se respeta la norma

Estas reglas deben tenerlas muy presentes los conductores, ya que no tenerlas en cuenta podrá suponer algún tipo de "obstaculización en el tránsito o la creación de retenciones" innecesarias. A su vez, ir por el centro cuando no toca hará que se tengan que llevar a cabo "adelantamientos en la izquierda cuando en realidad no toca, lo cual supondrá situaciones de riesgo cuando no tocan", declara.

"Conducir por el centro sin ningún motivo no es más seguro, sino todo lo contrario", apunta el mosso. Continuando con el tema de la circulación por el centro sin ninguna necesidad, revela que existe la posibilidad de una amonestación valorada en "una multa de 200 euros". Finalmente, este comunicado publicado en TikTok por la cuenta oficial de los Mossos d'Esquadra concluye de la siguiente manera: "En la carretera, circula por la derecha".