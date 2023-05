El PP se querella contra Generalitat y Ayuntamiento por "inacción policial" en las casas okupas de Barcelona

El candidato del PP, Daniel Sirera, ha presentado este viernes una denuncia judicial contra el Ayuntamiento y la Generalitat a los que acusa de “inacción policial” durante las manifestaciones en la Bonanova por las ocupaciones de El Kubo y La Ruïna. Sirera considera que ni Mossos d'Esquadra ni Guardia Urbana intervinieron "cuando los ocupas hacían barricadas y disparaban balines" porque tenían órdenes políticas de no actuar: "Pedimos en el juzgado que investigue qué autoridad dio las instrucciones", afirma.

El pasado lunes, el PP ya anunció que quería llevar a la justicia los hechos y finalmente ha ampliado la justicia también a la Generalitat. Sirera ha detallado que se trata de un delito en el que se podría incurrir en una pena de "incluso inhabilitación de cargo público de entre seis meses y dos años".

En la misma línea que en ocasiones anteriores, Daniel Sirera ha dicho que "los delincuentes pueden hacer lo que quieran" pero lo que es "intolerable" es que "Colau apoye a quienes ocupan y no a los vecinos" y ha asegurado que no tienen "ninguna otra fórmula" para pedir al gobierno municipal que cumpla la ley que haber presentado la denuncia.

Colau, por su parte, ha señalado que "me preocupa cero". Así lo ha expresado en la rueda de prensa de la Agencia Efe este viernes, al mismo tiempo que Sirera ha interpuesto una denuncia judicial por la "inacción del responsable del Área de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona así como del responsable de la Conselleria de Interior de la Generalitat". Colau ha instado a Sirera a que pida disculpas y rectifique porque "la guerra sucia de presentar denunciar es pasar una línea roja" y cree que la denuncia no tiene fundamento y que no prosperará.

Ha destacado que la denuncia "coincide con la llegada de Feijóo y del peor PP del Estado", en referencia a la participación del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un acto este jueves en Barcelona. Ha acusado tanto a Feijóo como a Sirera de hacer "sobreactuaciones" y generar ruido, y les ha avisado de que no todo vale para entrar en campaña, en sus palabras.