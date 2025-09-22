¿Quiénes fueron las primeras mujeres españolas en coronar una montaña "ochomil"?

El 19 de septiembre de 1989 es una fecha que quedará grabada en la historia del alpinismo catalán y español, en especial, en el capítulo dedicado a las mujeres. Las alpinistas Mònica Verge y Magda Nos coronaron el Cho Oyu, la sexta montaña más alta del mundo con 8.201 metros de altitud, situada en el Himalaya, en la frontera entre Tíbet y Nepal, convirtiéndose en las primeras mujeres catalanas y españolas en alcanzar un ochomil.

Verge nació en 1958 en Barcelona, ​​en una familia profundamente arraigada en la tradición excursionista. Con sólo un año de vida, ya era socia del Centro Excursionista de Cataluña (CEC), donde sus padres la introdujeron en el mundo de la montaña. A los 12 años descubrió el esquí de montaña, ya los 17, la escalada, gracias a un monitor llamado Salvador Campillo, con el que compartió cinco años de aventuras y aprendizaje. “Toda mi vida alpinística se lo debo a él”, recuerda Mònica en una reciente entrevista. Su trayectoria se enriqueció con roles como guarda del Chalet Refugio Juli Soler Santaló en Salardú, entre 1988 y 1999, donde combinó la pasión con una vida práctica en el Vall d'Aran.

Magda Nos nació en 1947 en Burdeos, hija de una madre catalana y un padre vasco, ambos amantes de la montaña. Los veranos de acampada en las montañas del Pirineo la llevaron a la espeleología y, finalmente, a la escalada. "Mi ilusión siempre fue subir a un ochomil", confiesa Magda, que en los años 80 vivía en Estados Unidos e impartía conferencias para marcas como North Face. Fue en uno de esos acontecimientos donde conoció a Mónica, y allí nació la idea de que cambiaría sus vidas: una expedición exclusivamente femenina al Himalaya.

El Cho Oyu es la sexta montaña más alta del mundo, situada entre Tíbet y Nepal. La ascensión no fue sencilla, exige preparación extrema, resistencia física y mental, y capacidad de decisión en condiciones límite. Aún siendo considerado uno de los ochomiles más “accesibles” técnicamente, las condiciones meteorológicas extremas, la altitud y la dureza del terreno hacen que el esfuerzo físico y mental sea enorme. Virgen y Nos demostraron no sólo una gran preparación, sino también coraje y perseverancia para conseguir el sueño de coronar una de las montañas más altas del planeta.