Una chilena viaja por primera vez a Barcelona y lanza un mensaje muy claro: "Todo se siente como si fuera..."

Jose Valen, también conocida como @josevalenh en la plataforma TikTok, es una joven influencer de origen chileno que se define a sí misma de la siguiente manera en la biografía de su perfil: "Tu bestie con problemas estomacales y alergias". En cuanto al tipo de contenidos que comparte, se pueden destacar temas que tienen que ver con el cuidado facial, con el tratamiento del cabello, con reflexiones personales o con algún testimonio en el que refleja una experiencia sobre algo en concreto.

De entre toda esta cartilla, una de las publicaciones que también ha generado mucho interés entre sus seguidores ha sido en la que ha mostrado cuáles han sido sus primeras impresiones como turista extranjera viajando a Barcelona. Durante este testimonio, se graba así misma junto con una amiga que vive aquí y ofrece varios fragmentos de lo que se va encontrado de la ciudad para, posteriormente, dedicar unos segundos ofreciendo su veredicto final.

"Esta calle es de película"

Al principio, pone en contexto a su audiencia explicando que ya ha llegado a la Ciudad Condal y después ya salen al exterior para dar un paseo por las calles. "La Anto vive en esta calle de película", declara. Siguiendo con su camino, se topan con una heladería que tiene una larga cola para que los clientes sean atendidos, lo cual es el pretexto para decir lo siguiente: "Mi amiga me dijo que antes de irme tengo que ir, sí o sí, ahí".

Lo siguiente son una serie de planos en los que se puede observar la belleza natural de Barcelona. La publicación del vídeo fue a principios de junio de este año, justo en la recta final de la primavera. En este sentido, a los árboles todavía les quedan varias hojas que hacen de este paseo un verdadero regalo para la vista. Los edificios, el tránsito de la gente o los locales abiertos también generanun ambiente perfecto para conocer Barcelona.

"Si vienes a Barcelona tienes que venir en junio"

Tras todo esto, llega la hora de comer y, tanto Jose como su amiga, acceden a un restaurante para recargar las pilas. Como apunte, el establecimiento ofrecía un servicio ilimitado de bebidas similares a zumos de frutas por menos de tres euros. Estas bebidas son muy bien calificadas por estas dos jóvenes, como también ocurre con los platos que pidieron. Se pueden observar dos ensaladas acompañadas de una rodaja de pan y unas patatas, lo cual estuvo "delicioso" para ambas.

De nuevo, se vuelven a mostrar más imágenes del más que longevo paseo que están dando por la ciudad pero en menos detalladamente que en la primera ocasión. Y fue aquí cuando llegó el momento perfecto para especificar cómo fueron las primeras impresiones de esta joven chilena. En primer lugar, declara que lo mejor es viajar ahí en junio. "Vengan en esta temporada. Si vienen a Barcelona, el clima es muy bueno porque porque hace calor. Por ejemplo, ahora que son las 20:00, está delicioso", explica.

"El clima de Barcelona es perfecto"

Para ella, Barcelona en junio es "el clima perfecto. Es ideal para salir a caminar, para estar en polera, en pantalones cortos... no hace frío ni tampoco calor", expresa. En segundo lugar, arroja que toda la ciudad es "demasiado instagrameable". Con esto quiere decir que es muy fácil sacar fotos y vídeos bonitos de las calles de Barcelona, ya que su espacio y entornos son perfectos. "Siento como que todo es de película, todo precioso y muy 'aesthetic'. Es precioso", dice a la vez que su testimonio llega a su fin. Como broche final, el pie de foto de la publicación incluye el siguiente mensaje: "Todo aesthetic, hermoso y demasiado buen clima!!!!".