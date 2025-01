Reclaman 35.000 euros al Ayuntamiento de Barcelona por el empadronamiento ilegal de una "okupa" con Colau de alcaldesa

La relación entre la ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau y los colectivos "okupas" de la ciudad viene de lejos. Ahora, el Juzgado Contencioso Administrativo número 7 de Barcelona está llevando el juicio de los propietarios de un inmueble contra el Ayuntamiento de Barcelona porque en el año 2018 se empadronó allí a una mujer que reconoció estar "okupando" un inmueble. Esa mujer, según declaró en el momento de pedir ser empadronada, no podía trabajar por tener una enfermedad. Al no recibir los recursos necesarios, no tuvo más necesidad de convertirse en okupa, según adelanta Crónica Global.

Así lo detalló en la instancia que entregó a la oficina correspondiente del Ayuntamiento de Barcelona. En vez de comprobar y dar una solución al tema, el consistorio prefirió empadronar a la persona en aquella finca que ni era de su propiedad ni tenía un contrato de alquiler, y dar por cerrado el expediente. En la instancia, dirigida como toda al alcalde o alcaldesa, le comentaba a Colau que era una vecina de la ciudad y le pedía el empadronamiento en su domicilio actual, okupado.

Este acto que podríamos considerar social, para que esta mujer pudiera beneficiarse de una serie temas vinculados con su enfermedad, fue contraproducente para los propietarios. El desahucio se retrasó dos años, como consecuencia del empadronamiento, además de existir un daño económico y patrimonial hacia los propietarios.

El abogado de los propietarios de la finca, Pablo de Palacio, considera que el Ayuntamiento debería asumir la responsabilidad patrimonial por el perjuicio causado a los legítimos propietarios, que vieron vulnerados sus derechos fundamentales a la propiedad privada y a la protección de su patrimonio. Por eso les reclama una indemnización de 35.000 euros, en concepto de responsabilidad patrimonial, informa Crónica Global.