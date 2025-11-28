El PP reprocha a PSC y ERC su rechazo a "exigir a Cuba que pague la deuda a las empresas catalanas"

El PP ha criticado que PSC y ERC votaran en contra de la iniciativa de los populares en la comisión de Unión Europea y Acción Exterior del Parlament que pedía "exigir a Cuba que pague la deuda a las empresas catalanas".

En un comunicado este viernes, el PP ha asegurado que "desde 2017, Cuba acumula una deuda millonaria con compañías españolas que exportaron productos esenciales, especialmente de los sectores de la alimentación y la salud".

La propuesta pedía que el Govern reclamara al Gobierno central "clarificar de manera transparente cuál es la deuda real" y utilizar los canales diplomáticos necesarios para --textualmente-- desbloquear los pagos.

También instaba a "estudiar fórmulas de apoyo económico temporal para evitar que más pymes entren en concurso o se vean obligadas a cerrar mientras esperan cobrar".

"Según la Plataforma de Afectados por los Impagos del gobierno cubano, la deuda supera los 350 millones de euros y afecta a más de 300 empresas españolas, de las cuales casi el 40% son catalanas", ha afirmado el PP.