El Síndic de Greuges ve "esencial" garantizar el derecho a ser atendido en catalán en hospitales

El Síndic de Greuges de Catalunya ha considerado "esencial" que se garantice el derecho del paciente a ser atendido en catalán en los hospitales, y recomienda que se tenga en cuenta que se deben garantizar los derechos lingüísticos cuando se planifique la cobertura de servicios, informa en un comunicado de este lunes.

La institución recibió una queja de una persona que no se pudo expresar en catalán en el Hospital Dos de Maig de Barcelona porque el facultativo no le entendía y la síndica, Esther Giménez-Salinas, recuerda el derecho de los pacientes a ser atendidos en catalán y la "especial importancia de que no se vulnere en un ámbito tan sensible como la salud".

Sobre la queja recibida, el Síndic asegura que la Conselleria de Salud de la Generalitat ha manifestado la voluntad de conseguir que el profesional en cuestión adquiera los conocimientos necesarios de catalán, y hará un seguimiento "exhaustivo" para que haga el curso pertinente y se presente a la prueba de nivel.