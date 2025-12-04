VÍDEO: El día que el alcalde de Barcelona marcó tres goles al portero del R.C.D. Espanyol

En febrero de 1987 se vivió una de las imágenes más curiosas del deporte y la política barcelonesa. El entonces alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, se puso la camiseta del R.C.D. Espanyol y, ante la sorpresa de muchos, marcó tres goles de penalti al legendario portero camerunés Thomas N’Kono, uno de los mayores ídolos blanquiazules.

El momento, rescatado recientemente por el archivo de TV3 en su cuenta de Instagram (@arxiutv3cr), muestra a Maragall participando en un acto deportivo amistoso celebrado en la capital catalana. Vestido con la equipación perica, el alcalde demostró buen humor y bastante puntería frente a uno de los guardametas más respetados de la historia del club.

Thomas N’Kono, que entonces brillaba bajo los palos del Espanyol, accedió amistosamente al reto, mientras el público celebraba con risas y aplausos los goles del edil barcelonés. El vídeo se ha vuelto viral por su valor histórico y por reflejar un momento insólito en el que la política y el fútbol se dieron la mano en un tono de humor y deportivo.