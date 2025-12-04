Acceso

Estos son los destinos favoritos desde Barcelona para este puente según Vueling

La aerolínea operará más de 2.300 vuelos en toda su red, 1.400 desde el aeropuerto de Barcelona, entre el 5 y el 8 de diciembre

La Razón
  La Razón@larazon_es
    La Razón es un diario español de información general y de tirada nacional fundado en 1998
Vueling ha informado que durante el puente de este fin de semana, entre el 5 y el 8 de diciembre, operará más de 1.400 vuelos desde Barcelona, más de 2.300 en toda su red.

Entre los destinos más demandados por los viajeros de Cataluña destacan Copenhague, Estrasburgo (nueva ruta incorporada esta temporada) y Stuttgart, tres ciudades especialmente populares por sus reconocidos mercadillos navideños.

Otros destinos con gran interés para estas fechas son Ámsterdam, Santiago de Compostela, Roma y Venecia, que atraen a los turistas por su patrimonio histórico, su ambiente festivo y su variada oferta cultural durante la temporada invernal.

