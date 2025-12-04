¿Qué tienen en común el catalán y el tagalog? Dos lenguas unidas por el castellano

El catalán y el tagalog no parecen, al menos a primera vista, dos lenguas relacionadas. Una es románica, nacida en el Mediterráneo, y la otra, austronesia, del sudeste asiático. Sin embargo, ambas comparten un curioso punto en común: la influencia del castellano.

El tagalog es el idioma base del actual filipino, que convivió con el español durante más de tres siglos de colonización (1565-1898). Durante ese tiempo, adoptó miles de palabras del castellano que todavía se usan hoy en día, como por ejemplo: silya (silla), mesa, kabayo (caballo), relo (reloj), kutsara (cuchara) o la popular expresión kumustá (¿cómo está?). Se calcula que más del 20% del vocabulario filipino tiene origen español.

El catalán, por su parte, ha experimentado un proceso distinto pero con ciertos paralelismos. Desde los Decretos de Nueva Planta del siglo XVIII, el castellano se consolidó como lengua dominante en la administración, la educación y los medios. Esto provocó una castellanización del catalán en el léxico, la sintaxis y las expresiones cotidianas: bueno, vale, claro, hacer servir, mirar de...

Así, del Mediterráneo al Pacífico, catalán y tagalog se convierten en dos ejemplos de cómo el español ha moldeado, de formas distintas pero reconocibles, la historia de algunas lenguas.