Este es el dineral que se lleva Alcaraz si gana hoy a Musetti y lo que se embolsaría si gana el "torneo de maestros"

Tras dos victorias ante Alex de Miñaur y Taylor Fritz en Turín, Carlos Alcaraz afronta uno de los partidos más importantes del año ante Lorenzo Musetti en la tercera jornada del Jimmy Connors Group de las Nitto ATP Finals, con la clasificación para las semifinales y el número 1 en juego.

Carlitos Alcaraz podría asegurarse hoy mismo un puesto en semifinales en el "torneo de maestros" sin ni siquiera saltar a la pista. Si Alex de Miñaur derrota a Fritz tendría el pase directo incluso antes de jugar. Aun así, sigue dependiendo de sí mismo: estará clasificado si vence a Musetti.

Eso si, en el caso de perder contra Musetti y si gana Fritz, Alcaraz estaría eliminado y se quedaría sin el título y sin un increíble botín.

Un premio récord

Y es que Carlos Alcaraz afronta las ATP Finals 2025 con un aliciente extra además del título: un premio económico récord. Si el murciano logra proclamarse campeón invicto del torneo, que reúne a los ocho mejores del año, podría embolsarse 5.071.000 dólares (unos 4,7 millones de euros).

El torneo, que reparte un total de 15,5 millones de dólares, garantiza 331.000 dólares (unos 286.000 euros) solo por participar. Cada victoria en la fase de grupos suma 396.500 dólares (342.714 euros), mientras que el triunfo en semifinales añade 1.183.500, y la victoria final otros 2.367.000 dólares.

Es decir, Carlitos ha engordado ya su cuenta corriente con un total de 971.428 euros por su participación y sus dos victorias ante De Miñaur y Taylor Fritz. Una cifra a la que hoy podría sumar 342.714 euros más y avanzar hacia el premio gordo que suponen las semifinales y la final.