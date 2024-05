Vídeo: salvaje agresión de cuatro chicas a un taxista en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)

Cuatro chicas agredieron a un taxista la madrugada de este jueves, 30 de mayo. Según se puede apreciar en el vídeo, tres de ellas le golpean con puñetazos y con los bolsos, mientras otra destroza el espejo retrovisor del taxi.

Los hechos ocurrieron sobre las 4.30 horas de la madrugada, en una gasolinera que hay en la avenida de la Generalitat de Santa Coloma de Gramenet.

De momento, se desconocen los motivos que han llevado a las jóvenes a golpear al taxista mientras el intentaba defenderse. Finalmente han conseguido tirarlo al suelo, donde han seguido golpeándole. Cuando una de ellas le da con el bolso, puede oírse un fuerte golpe, seguramente de algo contundente que llevaba dentro.

Élie Taxi emitió un comunicado de denuncia en X que señalaba que "hoy nos levantamos con un nuevo suceso en la madrugada pasada. Cuatro chicas agreden a un compañero que se intenta defender como puede. No sabemos los motivos pero poco importan cuando cuatro personas intentan linchar a otra. ¿Que habría pasado si ese taxi llévara incorporadas las cámaras de vigilancia? Que cada uno piense lo que quiera pero la única verdad es que el taxista está muy desprotegido, en especial por las noches donde parece que está de moda agredirnos. Desde Élite Taxi Barcelona condenamos todo tipo de violencia venga de donde venga y esperamos que todo el peso de la justicia caiga sobre estas inconscientes que no se quedan contentas con darle una soberana paliza si no que también se ceban con su herramienta de trabajo".