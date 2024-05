Unos 400 taxis paralizan Barcelona en protesta contra las VTC ilegales

Los taxistas de Barcelona se vuelven a manifestar. Esta mañana unos 400 taxis se han movilizado contra las "VTC ilegales" en una marcha lenta convocada por Élite Taxi. Los taxis se han concentrado en la avenida Maria Cristina y han salido sobre las 10.40 horas en marcha lenta por la Gran Via

El objetivo de la marcha lenta es llegar hasta Passeig de Gràcia, donde prevén realizar una asamblea sobre las 12 horas para decidir si realizan nuevas acciones. Entra las opciones que barajan los taxistas está convocar una huelga del sector coincidiendo con las elecciones al Parlamento Europeo, el próximo 9 de junio.

En declaraciones a la Prensa, el portavoz de la plataforma, Tito Álvarez, ha explicado que también se propondrá no hacer manifestaciones dentro de Barcelona y llevarlas al Aeropuerto de Barcelona-El Prat, las terminales de cruceros del Puerto de Barcelona y las estaciones de tren. "No queremos volver al centro de Barcelona, no queremos molestar a la gente que vive en Barcelona", ha dicho, por lo que las siguientes movilizaciones serán en puntos usados por los visitantes de la ciudad.

Ha reclamado que Uber, Cabify y Bolt sean tratadas como empresas de transporte y que solo puedan dar viajes a coches con licencia legal. También ha pedido que el Gobierno interceda ante las aseguradoras para rebajar el precio de los seguros que pagan los taxis y que ha cifrado entre 3.000 y 5.000 euros al año por una póliza a terceros.